Por la contracción de perforación" de pozos, cae la producción de petróleo

La producción de petróleo de todas las compañías que operan en el país cayó en abril un 14,9% respecto de igual mes del año pasado, al alcanzar un promedio de 82.817 metros cúbicos al día, mientras que la producción de gas se incrementó un 0,2% en el mismo período.



Así se desprende del reporte mensual del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) que analiza la producción de petróleo y gas natural media diaria por operador, por área, por cuenca y por provincia, y que ratifica la tendencia ya advertida en la industria de declinación productiva en el caso del crudo.



Fuentes del sector explicaron que las cifras responden a "la tremenda contracción de perforación" de pozos que se produjo en 2016, y a que "la industria está en un proceso de ajuste importante" para adecuarse a la nueva política Gobierno nacional de convergencia hacia precios internacionales.



El contexto externo indica que el precio del crudo WTI cerró el viernes en 44,74 dólares el barril, en una semana que marcó la cuarta consecutiva en baja y en la cual tocó el mínimo del año; mientras que el Brent cerró en 47,37 dólares.



La barrera por debajo de los 50 dólares permite a la industria gozar de cierto alivio con los precios que reconoce el mercado interno de 55,70 dólares por barril para el crudo Medanito de la cuenca Neuquina y de 47,20 dólares por barril para el Escalante del Golfo San Jorge, apenas una transición hacia el objetivo de convergencia que plantea el Gobierno.



En ese contexto, el cuarto mes del año arrojó que todas las operadoras produjeron en el país 72.021 m/3 día promedio frente a los 82.817 m/3 día que el sector había generado en el mismo mes de 2016, lo que representa una caída interanual del 14,9%.



Esa ecuación de precios internacionales que no logran remontar por encima de los 50 dólares el barril y la presión a la baja de la cotización interna ?con costos locales en alza- motiva a las compañías a justar las cifras para mantener rentabilidad a base de reducir la cantidad de equipos perforando en el terreno, en particular en sus pozos más maduros y desafectando personal y servicios.



Así, en la comparación intermensual con marzo, que alcanzó una producción de 77.150 m/3 día, la caída fue del 7,2%, lo que ratifica la tendencia declinante que arrastraba el año con registros de 77.222 m/3 día en febrero y 79.075 en enero, de acuerdo al informe del IAPG.



En cuanto al desempeño productivo por compañías, se observa en el informe que la mayor operadora del país que, la petrolera YPF que representa un 45% de la producción, alcanzó en abril los 32.269 m/3 día, un 14,01% menos que los 36.791 m/3 día de igual mes de 2016, mientras que en el intermensual la caída es de 8,4% frente a los 34.998 m/3 día de marzo.



La situación es similar en la segunda mayor operadora del país ?con un 20% de participación- que es Pan American Energy, que en abril produjo 15.072 m/3 día frente a los 15.855 m/3 día del mismo mes de 2016, es decir una retracción del 5,1%; mientras que en la comparación con marzo de este año en que extrajo 15.465 m/3 día la caída fue del 2,6% intermensual.



La situación se repite en las otras dos petroleras que integran el grupo de las cuatro más importante del sector de petróleo, tal el caso de Pluspetrol que alcanzó en abril de este año 4.559 m/3 día frente a los 5.368 m/3 día del mismo mes de 2016 (-17,7%); y Sinopec que produjo 3.904 m/3 día ante los 4.347 m/3 día de un año anterior (-11,3%).



Además del problema de incentivo de precios, las empresas se enfrentan al fenómeno geológico que desde 1998 está bajando la producción en petróleo convencional porque cuentan con yacimientos maduros en etapa de declinación, y la falta de inversión en el descubrimiento de nuevas reservas impidió revertir la tendencia.



Frente a esa realidad, los analistas reafirman que la industria tiene el interés en el desarrollo de los abundantes recursos no convencionales, ya que ahí se pueden obtener nuevas reservas o para revertir la declinación.



El yacimiento neuquino de Vaca Muerta está aportando de 40 a 50.000 barriles por día entre todas las compañías, pero los analistas coinciden en que los niveles de inversión que se destinaron a la perforación de pozos en Vaca Muerta aún no resultan suficientes, ya que la explotación masiva del no convencional demanda unos 5.000 millones de dólares al año.



La situación es diferente en el caso del gas, ya que en abril la producción total fue de 123.275 millones de metros cúbicos diarios, es decir un 0,2% por encima de los 122.919 mm3/día del mismo mes de 2016, mientras que el saldo positivo intermensual fue de 0,8% respecto a los 122.219 mm3/día de marzo.



En el análisis por operadora, YPF que representa el 33% del total del gas generado en el país alcanzó en abril los 41.459 mm3/día, es decir un 8,2% por sobre los 38.239 mm3/día de mismo periodo de 2016.



En tanto, la segunda mayor operadora gasífera que es Total tuvo en abril una producción de 33.802 mm3/día, un 3,8% por sobre los 32.489 del mismo mes del año anterior; y un 6,1% más que los 31.765 mm3/día del anterior mes de marzo.