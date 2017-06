Día del Padre: comerciantes buscan sumar ventas con ofertas

El Día del Padre, que se celebra este domingo en todo el país, es la primera fecha importante del año para el comercio minorista, previo al Día del Niño, el de la Madre y las fiestas navideñas.



Los comercios paranaenses esperan que las ventas se incentiven y por eso promueven planes de pago especiales.



"Los comerciantes se están preparando para el Día del Padre con promociones, ofertas, planes especiales de pago con tarjetas, entre otras facilidades, para promover las ventas", señaló a El Diario Jorge López, titular del Centro Comercial e Industrial de Paraná.



En ese sentido, el dirigente empresarial hizo notar la curva descendente que se viene repitiendo en los últimos tiempos con respecto a la actividad comercial.



"En los últimos 12 meses las ventas vienen bajando, comparándolas con el mismo período que el año anterior. Por eso, celebraciones como éstas traen la esperanza de un poco de reactivación", se entusiasmó.



Indicó además que hay "una variada gama de ofertas de todos los productos", acompañada de diferentes instrumentos de crédito.



"En estos días, dos o tres días atrás, empezó a haber algún movimiento. No como otros años que se anticipaban las ventas 10 días antes. Recién ahora, ayer o anteayer se empezó a mover la facturación. Ha estado demasiado lenta la decisión de comprar. Estamos ante un cliente que está muy cauteloso. Hay una situación de salarios reprimidos y eso hace que el consumo se restrinja, obviamente", razonó.



Encuesta. En tanto, una encuesta encargada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sobre las expectativas de compra para el Día del Padre ratificó la preferencia por artículos de indumentaria (19%), informática TV y video (15%), telefonía móvil (12%) y calzado (9%).



También tendrán una interesante demanda los artículos para uso personal (8%), deportivos (7%), vinos y licores (7%), y un rubro en crecimiento de los años recientes como las experiencias, es decir cenas, spa, o paseos, según la encuesta realizado por Focus Market.



El director de la consultora y asesor de CAME, Damián Di Pace, explicó que "en el sector se observa con atención el nivel de ventas como reflejo no sólo de la economía del semestre sino de la perspectivas de los consumidores para lo que resta de 2017".



En esa perspectiva, Di Pace entendió que "todavía no hay una intensidad promocional pero se van a incrementar las acciones con tarjetas de crédito, bancos y de los locales a partir del jueves previo al Día del Padre con descuentos que van desde el 15 al 35% en diferentes rubros".

Precios y promociones. En líneas generales, en el sector se anticipa que el grueso de las ventas se podrían dar hoy, como viene ocurriendo en los últimos años a la espera de observar los mejores precios y promociones.



El analista advirtió sobre los condicionamientos del poder adquisitivo "en un momento del año en el cual hay algunos sectores asalariados que están ingresando en el primer tramo del acuerdo paritario y en otros que van a necesitar estas herramientas financieras para oxigenar el bolsillo".



"Con un ticket promedio proyectado de 550 pesos, la perspectiva es al menos sostener el nivel de ventas de 2016 con una tendencia a mejorarlas", estimó Di Pace ya que el año pasado las cantidades vendidas por los comercios minoristas por esta misma fecha cayeron 7,5% afectadas por la retracción general del mercado de consumo y por un comprador muy prudente con sus gastos.



En esta oportunidad, "viene apuntalando mucho el comercio, y se espera aún más para esta fecha, la vigencia de los planes de 3 y 6, y 12 cuotas sin interés que arrastran dos de los rubros con más peso en el Día del Padre como indumentaria y calzado", explicó al señalar al mismo tiempo "una expectativa de poder liquidar stock por parte de los comercios".



La encuesta también permitió determinar que respecto de los canales de compra se ubican como los de mayor proyección los centros comerciales de calles y avenidas con 43%, shoppings 31%, internet 15% y supermercados 11%.



Feriado pago



En relación a la jornada de hoy que es feriado nacional Jorge López, titular del Centro Comercial de Paraná, consideró que la mayoría de los negocios paranaenses abrirán medio día y aclaró que "se cumplirá con la ley laboral de pagar como corresponde a un día feriado".

A pesar de la caída en la actividad, en los últimos días se incrementaron las ventas con motivo de la celebración de mañana. Hoy, a pesar del feriado, la mayoría de los negocios abrirá normalmente.