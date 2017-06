Para bajar costos, países del Mercosur comprarán conjuntamente medicamentos

Los países del Mercosur se pronunciaron este viernes a favor de trabajar en la compra conjunta de medicamentos, en especial los oncólógicos, los del VIH o contra la hepatitis C, como una forma de abaratar sus costos y permitir un "importante ahorro" para cada integrante del bloque comercial, ya que los reconocen como uno de los pilares de la atención primaria de la salud.



El pronunciamiento se realizó durante la reunión efectuada con todos los ministros de Salud del Mercosur en Cancillería, en donde los integrantes manifestaron las enormes ventajas de negociar en forma conjunta y, a modo de ejemplo, el ministro de Salud de Brasil, Ricardo Barros, estimó que el margen de ahorro podría llegar entre un 70 y un 80 por ciento del costo total.



El ministro de Salud, Jorge Lemus, indicó que el objetivo es hacer un listado de medicamentos que tienen "ventajas estratégicas en la compra conjunta con un ahorro importante", como son los oncológicos o los utilizados en pacientes con VIH o hepatitis C.



"Estamos avanzando en la compra conjunta de medicamentos de alto costo desde hace un tiempo largo y ya están los primeros resultados; es muy importante para nuestros países porque el precio de los remedios es un componente esencial en la cobertura de la salud", comentó en conferencia de prensa el ministro Lemus.



En la reunión estuvieron los ministros de Salud Brasil, Ricardo Barros; Paraguay, Antonio Carlos Barrios Fernández; Uruguay, Jorge Basso Garrido, y el representante de Salud de Chile, país asociado del Mercosur, Tito Bizarro Quevedo.



En un documento conjunto, los ministros subrayaron la necesidad de "seguir fortaleciendo el acceso a los medicamentos genéricos y bioterapéuticos similares, de calidad, seguros y eficaces", al tiempo que destacaron "la importancia de priorizar la salud pública en las negociaciones de acuerdos de libre comercio".



Lemus comentó que están escuchando las experiencias de otros países que implementaron este tipo de acuerdos, "sobre todo de Brasil", y aclaró que si bien todavía no se puede hablar "de un porcentaje de ahorro global, sí vamos ahorrando en la compra de cada uno de ellos".



El ministro destacó, además, que "debemos lograr la adquisición a precios accesibles para nuestros pueblos ya que para no dejar a nadie atrás tenemos que ser muy cuidadosos con los recursos que sabemos no son infinitos. Estamos mancomunados para enfrentar los desafíos comunes con nuestro máximo objetivo: la salud de la población".



Barros, aseguró que la experiencia de compra conjunta les permitió ahorrar 33 por ciento y, agregó, que representa "una gran batalla si se unen otros países".



También detalló que este tipo de compras permite "transferir tecnología para que Brasil produzca esos medicamentos a futuro".



"El margen de ahorro que podría producir la compra conjunta es significativo ya que en negociaciones conjuntas de productos patentados podemos conseguir descuentos que puede llegar a un 70 u 80 por ciento", afirmó Barros.



El representante de Chile, Tito Pizarro Quevedo, manifestó que su país "fue beneficiado en compras conjuntas por tema VIH a través de las cuales la población chilena se beneficia con precios justos. Esta reunión es muy importante para la búsqueda de acuerdos de presupuestos accesibles para nuestra población".



La declaración conjunta de los ministros reconoce al suministro de medicamentos esenciales como uno de los pilares de la atención primaria de la salud y, siguiendo resoluciones internacionales, manifiesta la responsabilidad de los Estados para garantizar el más alto nivel posible de salud a partir del acceso a medicamentos asequibles, seguros, eficaces y de calidad.



"Más allá de las particularidades y las contingencias de cada uno de nuestros países, tenemos una serie de desafíos comunes que lograremos si somos capaces de consolidar un mecanismo eficiente de intercambio de experiencias en beneficio de la población", dijo a su turno el ministro uruguayo, Basso Garrido.



En otro tramo de la conferencia, el ministro Lemus adelantó que los países trabajan en informes regionales sobre las enfermedades transmitidas por los mosquitos -como el dengue, zika y chikungunya-.



Además, se mostró optimista en cuanto a una mejora en los índices de contagio del virus zika (ZIKV) con respecto al año pasado, ya que este año se redujeron a 200 los casos que el año pasado habían llegado a 47.000.