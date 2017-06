El dólar aumentó 10 centavos y cerró a $16,30

El dólar aumentó diez centavos este viernes a $ 16,30 en agencias y bancos, impulsado por una mayor demanda de órdenes genuinas del sector privado y una baja en el ingreso de exportadores.



De esta manera, el billete acumuló su segunda alza consecutiva y cierra la semana con una suba de 12 centavos, tras haber cerrado los últimos cinco días previos en su mínimo en más de tres semanas ($ 16,18). Al contrario de lo que ocurrió en estas últimas jornadas, la divisa sufrió la presión de una mayor oferta de los cerealeros en medio de un momentáneo repunte en el precio de la soja.



Héctor Cosentino, asesor financiero de empresas, consideró en diálogo con ámbito.com que el billete parece haber encontrado un piso en la franja de los $ 16 y $ 16,30 sin necesidad de que -por el momento- el Banco Central intervenga en el mercado cambiario" con compras vía bancos oficiales. Estimó que "en durante la próxima semana, el tipo de cambio seguirá estable".



En tanto, en el segmento mayorista, la moneda de EEUU subió siete centavos a $ 16,07 y terminó la semana con un avance de 13 centavos en la semana, en medio de una menor oferta del sector agroexportador que esperan una mejora en el precio de la soja y una mayor demanda de empresas para giros al exterior.



Durante la sesión, los precios tocaron mínimos en los $ 16 en el inicio y fueron subiendo en forma progresiva pero sin pausas debido al empuje de las órdenes de compra que buscaban satisfacer necesidades de divisas. En este contexto, el volumen operado creció un 32% a u$s 469 millones.



El analista Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, indicó que "la combinación simultánea de una merma en los ingresos en los dos últimos días con un aumento importante de la demanda destinada a cumplir con obligaciones con el exterior, desembocó en una fuerte presión sobre el tipo de cambio que se trasladó a los precios consiguiendo una suba no prevista".



En tanto, el blue repuntó cuatro centavos a $ 15,53, su mayor valor en cuatro meses (considerando que el 1° de febrero había cerrado a $ 16,61), según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" subió siete centavos a $ 16,07 (en la semana avanzó 17 centavos), mientras que el dólar Bolsa aumentó seis centavos a $ 16,10 (en la semana trepó 16 centavos).



En el mercado de futuros "ROFEX", donde se operaron u$s 390 millones, casi el 50% fue en "roll-over" de junio a $ 16,172 a julio a $ 16,455 con una tasa de 20,6%TNA. El plazo más largo operado fue diciembre, que cerró a $ 17,75 con una tasa implícita de 19,6%TNA. Los plazos de este mercado de futuros, subieron cinco centavos de promedio.



Por último, las reservas internacionales del Banco Central finalizaron en u$s 44.777 millones, aumentando u$s 145 millones respecto al día hábil anterior.