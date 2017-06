Suben a 5.000 pesos la extracción de efectivo al comprar en comercios

Ahorro en transporte de caudales. Eso es lo que persiguen tanto las grandes cadenas de supermercados de farmacias, de electro y estaciones de servicios como los bancos. Tratar de evitar de algún modo ese intermediario. El supermercado debe contratar un blindado todos los días para llevar el efectivo al banco.



Eso fue lo que motivó sistemas como el de Extracash de Visa y CashPlus de First Data, que tenía un máximo de $ 3000 que se podía extraer con una compra y ahora la cifra se elevó a $ 5000. El objetivo es aliviar la carga de efectivo en la caja registradora y obtener mayor tráfico de ventas, dado que la extracción está asociada a una compra. De este modo, el tarjetahabiente puede realizar extracción de efectivo.



Del mismo modo, los bancos van actualizando sus límites de extracciones en los ATMs. Cada banco maneja entre 20 y 25 distintos tipos de límites, ya que se los asignan a diferentes segmentos de clientes: un plan social, un jubilado que cobra la mínima, una jubilación más alta, un plan sueldo. El monto más alto que se puede extraer siempre es en el mismo banco donde se tiene la cuenta. Si es otro banco, pero de la misma red de cajeros el monto es menor.



Por Home Banking el usuario puede pedir que le incrementen el monto de extracción. El tema es que si todos los usuarios tuviesen extracciones altas, los cajeros podrían vaciarse rápido, en especial los días de acreditamiento de haberes. Y los jubilados que cobran la mínima se podrían quedar sin poder extraer su salario. Hay que tener en cuenta que subió la extracción promedio de $ 1336 a $ 1680 en los últimos doce meses, según datos del sector.



Los límites diarios los elige el cliente y los puede modificar cuando quiera. El tema de la ampliación no es sólo una decisión comercial, sino que también se tiene en cuenta que estén cubiertos por el seguro de extracciones.



Lo cierto es que cada banco define el límite de extracción para sus clientes en cajeros propios y ese límite puede variar en otros cajeros y para no clientes. También difiere el costo de la extracción adicional, según la red y si es un cajero del exterior, donde pueden cobrar hasta u$s 11 por cada transacción que se realice.



Por otra parte, hay que tener en cuenta que los cajeros dan 40 billetes por operación, y que varios ATMs (en especial los instalados fuera de las casas matrices) aún no tienen configurados los billetes de $ 500. Por lo tanto, quien desee sacar $ 20.000, deberá realizar cinco transacciones, volviendo a ingresar la tarjeta de débito en cada ocasión.



Los efectos de la inflación no sólo se pueden observar cuando uno hace las compras en el supermercado y se encuentra con precios nuevos o, mejor dicho, cada vez más altos (mientras los envases son cada vez más pequeños). También se puede notar en los cajeros automáticos, donde en el 2001 la máxima extracción permitida era de $ 1000, hace dos años de $ 8000 y hoy ya llegó hasta $ 20.000.

Fuente: El Cronista