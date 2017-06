Juicios laborales: Industriales dieron apoyo a Macri que les pidió más inversión

El presidente Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada al titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, quien destacó la "coincidencia total en casi todos los puntos" con la política oficial, fundamentalmente en "el tema de los juicios laborales" y dijo que el mandatario pidió "más inversión".En su primer encuentro tras su asunción al frente de la entidad fabril, el director de Aceitera General Deheza (AGD) subrayó la "coincidencia total en casi todos los puntos" que discutieron y precisó que "principalmente" se dio "en el tema de los juicios laborales".Tras los dichos del mandatario, que apuntó contra la "mafia de los juicios laborales", Acevedo se mostró "totalmente de acuerdo" con la posición oficial, ya que advirtió que "es un tema que aumenta terriblemente los costos laborales y eso no es algo que vaya en beneficio del trabajador. Al contrario, hace que haya más trabajo en negro en vez de registrado".En el encuentro, que se extendió por poco más de una hora en el Salón de los Científicos, también estuvieron presentes los ministros de Producción, Francisco Cabrera; de Hacienda, Nicolás Dujovne; y de Finanzas, Luis Caputo; y los secretarios de Coordinación Interministerial, Mario Quintana; y de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui."Nos vamos satisfechos de poder escuchar al Presidente, lo que está pensando, coincidir en eso. Vinimos a escucharlo y lo que nos llevamos es una coincidencia total en casi todos los puntos que tuvimos discutiendo. Y principalmente en el tema de los juicios laborales", destacó el líder industrial.En declaraciones a periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, el empresario señaló que con el mandatario hablaron sobre "el costo argentino", "importaciones" y "transparencia"."Hablamos del costo argentino, que también repercute en las importaciones. Nos dijeron que las importaciones en algunos casos están creciendo y que eso va a ser dentro de la competitividad de las empresas. Se habló de los costos y que eso producía una caída de la producción y también del consumo", manifestó Acevedo.Respecto a la entrada de productos extranjeros, indicó que el Gobierno busca una "apertura inteligente, no indiscriminada, ni importaciones para bajar precios, porque eso hoy no se está dando"."También se habló de transparencia, del proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria. Le hemos dicho que apoyamos totalmente todas las medidas que sean de transparencia, porque eso significa inversiones a largo plazo", agregó el aceitero.Consultado respecto a la actitud de Macri durante la reunión, el presidente de la UIA contó que el líder del PRO les hizo un "único pedido": "Inversiones y que trabajemos claramente para empezar con un círculo virtuoso de la Argentina".Finalmente, respecto a las cifras oficiales sobre el nivel de actividad y empleo, Acevedo remarcó: "Estamos en el mes de mayo en el piso de la producción y el empleo. La situación se va a mejorar con el transcurso de los meses".