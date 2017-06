Reapareció la demanda y el dólar "pegó un salto"

El dólar minorista avanzó hoy 10 centavos y recuperó así parte de las bajas de los últimos días, al cerrar a 16,20 pesos, según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA).



El dólar mayorista mostró un salto similar al ganar de 10 centavos, con lo que terminó a $ 15,98 en el MULC.



Precisó que la ausencia de los importantes flujos de ingresos vistos ayer "colaboraron para que la demanda de dólares presionara para provocar un reacomodamiento de su valor que otra vez lo pone al filo de los $ 16".



El dólar Banco Nación (BNA) avanzó 10 centavos a $ 16,15 y el dólar blue se movía en los $ 16,49.



El volumen operado en el segmento contado fue de apenas u$s 355,700 millones y en futuros MAE se hicieron u$s 43 millones.



"Con menos volumen de negocios en la rueda, la demanda se hizo fuerte y justificó una corrección del dólar mayorista", explicó Quintana.



Ayer el dólar volvió a caer, pero la fuerte demanda de importadores evitó que la baja fuera todavía mayor.



Como sucede desde que estalló el efecto Temer, el Banco Central no interviene en el mercado con la compra de divisas mediante la banca oficial.



