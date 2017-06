"Hay discrepancias en las tarifas de luz en todo el país", admitió Aranguren

Diferencia con Buenos Aires

¿Y cómo sigue?

Mendoza fue sede de la primera reunión del Consejo Federal Energético, que presidido por el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren.En el seno del Consejo, discutió con representantes de 17 provincias cómo seguirá el "sinceramiento" de tarifas, además de las inversiones estratégicas."Tratamos mecanismos con dos metas: garantizar soberanía energética y mitigar el cambio climático. Para armonizar tarifas hay que transparentar información en facturas de CABA, Mendoza o Chaco, y así poder comparar", dijo Aranguren aAyer se formaron Comisiones regionales como la de Cuyo, NEA, NOA y Patagonia para que, según el ministro, "cualquier usuario, cuando le emitan la factura, sepa qué paga. Así, desde la Nación, nos asegurarnos que los recursos públicos aplicados como subsidios, tanto para tarifa social o a Plan Estímulo, lleguen a la población. Queremos que la gente vea el impacto de las políticas que aplicamos", dijo el ministro.Quejas coincidentes en el seno del Consejo apuntaron a tarifas diferenciales para Buenos Aires que subsidia el país. Aranguren lo admitió."Cuando asumimos el costo debía ser de $ 90 por megavatio/hora para todos y todas, las provincias amigas pagaban $ 60 y las menos amigas $ 160; hoy para todos el costo es de $ 640, salvo tarifa social o Plan Estímulo. Muchas provincias siguieron rigiéndose por la ley, a excepción de Buenos Aires con Edenor, Edesur y Edelap, que por primera vez tuvieron revisión tarifaria y por su impacto se dividió en tres etapas. Hay discrepancias entre jurisdicciones de todo el país por corregir, para terminar con ciudadanos de primera y de segunda".Sin embargo, el propio Aranguren evitó hablar de un modelo a seguir sino de "cumplir con la ley. En el caso del VAD, más allá de haber abusos, las provincias cumplieron, y no como es el caso de Edenor-Edesur. El Consejo busca que con la factura se cambien conductas de consumo. Es un camino a aprender". A $ 640 el megavatio es la mitad del camino de recorte de subsidios."Aún no lo sabemos, depende de bajar el costo de la energía. Para eso licitamos obras nuevas, no sólo de energía renovable, sino térmicas de emergencia y cogeneración. El problema de no invertir en una década es que operamos un sistema ineficiente y caro; si logramos seguir atrayendo capitales bajará el costo de generación. El cronograma que pidió la Corte en función del gradualismo, trasladado a usuario está sujeto al costo de generación y tipo de cambio", explicó.Más allá de la estadística ¿cómo usará la medición de consumo en la EPH del Indec? se le preguntó al ministro."Es una muestra de 45 mil hogares para identificar parámetros de consumo, el estado de los equipos y cómo se usan. También el uso de la factura, para formular sugerencias de consumo o ahorro eficiente", contestó Aranguren.