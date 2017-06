Dujovne aseguró que "no habrá sorpresas" tras las elecciones de octubre

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ratificó el rumbo económico y el gradualismo como método para administrar los objetivos de reducir el déficit primario, la presión tributaria e impulsar el crecimiento de la economía.



En una entrevista con el diario El Cronista, puntualizó que comparte "la ansiedad" para poner en marcha una reforma tributaria que simplifique y haga más equitativa la presión fiscal, pero consideró que "la espuma electoral" tiene que bajar antes de poder llevar al Congreso el proyecto en el que trabaja el oficialismo.



Desestimó un ajuste fuerte para cumplir con las metas fiscales tras las elecciones legislativas y consideró que el tipo de cambio no está atrasado, ya que es "15% más competitivo" que a fines de 2015.



"Cuando decimos que vamos bajando el déficit, el peso de los impuestos en relación al producto, no es promesa al futuro, es algo que vamos haciendo. Bajamos fuerte la presión tributaria en 2016, este año estamos bajando fuerte el peso del gasto público en relación al producto. Pero no hay atajos y no podemos hacer magia", afirmó.



- Crece la idea que a partir de las elecciones empieza un ajuste fuerte del gasto para poder alcanzar las metas de déficit. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se cumplirán las metas?



- Una de las características de este Gobierno es que la política económica es la misma en los años electorales que en los que no lo son. Los que están esperando que el día después haya sorpresas, no las van a tener.

Tenemos una meta del 3,2% de déficit para el 2018 y la vamos a cumplir. Trabajando como lo venimos haciendo, por un lado reduciendo los subsidios a la electricidad, el gas y el agua. Eso va a continuar.

Por otro lado, el crecimiento de la economía nos provee de recursos adicionales, porque la recaudación tiene elasticidad de un punto por encima del crecimiento económico. Y además, está la austeridad en el gasto, que va a bajar 3%, porque somos rigurosos con el gasto.





- Desde un primer momento se habló de lo vital de la llegada de las inversiones. Finalmente, ¿están llegando? En el nivel que esperaba el Gobierno?

- Uno mira las cuentas nacionales del primer trimestre y se ve un incremento importante de la inversión contra el cuarto trimestre. Estoy convencido que el crecimiento de las inversiones, en capital productivo, en 2017 van a ser en términos reales las más importantes de los últimos 5 años. Y con cifras, vamos a ver que el proceso de inversión está vivito y coleando.



-Después de octubre, ¿esperan mayor confianza y mayores desembolsos?

-No es solo el tema de las elecciones, la confianza e inversiones tienen que ver también con que hay un programa que se va consolidando, bajando la inflación. No es lo mismo la que teníamos el año pasado y la que vamos a tener en 2018. Tampoco es lo mismo el déficit con el que arrancamos, el de este año y del próximo. O de tener en marcha, desde el año próximo, los proyectos público-privados.

Son varios mecanismos que se van aceitando. Es la consolidación del Gobierno y del programa económico.



No tengo dudas que va a crecer la inversión y la economía en general. Estamos en un proceso de recuperación económica, donde gradualmente crecemos a tasas cada vez más altas y entrando en un circulo virtuoso que permita ingresar en un crecimiento de la economía, el empleo y reducción de la pobreza.

