El dólar cayó tres centavos y cerró a $ 16,15, su menor valor en casi un mes

Con el peso de la oferta de divisas a cuestas, el dólar retrocedió este miércoles tres centavos y cerró a $ 16,15, su menor valor en casi un mes, de acuerdo al promedio en las pizarras de bancos y casas de cambio.



El billete anotó de esta forma su segunda baja consecutiva y acumula en lo que va de junio un descenso de 25 centavos (- 1,5%).



En el segmento mayorista, la moneda de EEUU acusó una merma de apenas un centavo y terminó a $ 15,90, su mínimo desde mediados de mayo previo a la disparada por la crisis en Brasil. En tanto, el Banco Nación cerró el tipo de cambio mayorista a $ 15,8780 para la transferencia.



La divisa fue presionada por un sostenido nivel de órdenes de venta provenientes del sector financiero, alentadas por el Tesoro Nacional con la toma de dólares y pesos para suscribir Letes y también los Bonos del Tesoro en pesos, a tasa de política monetaria, explicaron en las mesas.



"De entrada se observó una importante oferta de los grandes bancos privados extranjeros, que llevaron a la divisa a tocar un mínimo de $ 15,82", dijo a ámbito.com el operador y apoderado de Oubiña Cambios, Claudio García.



De ahí en más, se produjo una leve recomposición de la demanda dio lugar a una pequeña recuperación de la cotización, aunque no le alcanzó para superar el nivel de la jornada previa, añadió García, quien resaltó que volvieron a estar ausentes los bancos oficiales.



En ese marco, los exportadores cerealeros siguieron liquidando un monto cercano a los u$s 100 millones, un hecho que dio impulso al volumen operado (aumentó un 14% a u$s 493 millones).



Por su parte, el dólar blue trepó 10 centavos a $ 15,51, su máximo en cuatro meses y medio, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" subió siete centavos a $ 15,94, mientras que el dólar Bolsa aumentó un centavo a $ 15,92.



En el mercado de futuros del ROFEX, en tanto, más de la mitad del total operado (u$s 290 millones) fue en" roll-over" de junio ($ 16,038) a julio ($ 16,318) con una tasa implícita de 20,55%. El plazo más largo operado fue diciembre, que cerró a $ 17,61, con una tasa implícita de 19,91%. Los plazos al final del mercado recuperaron pérdidas, pero igual quedaron con una baja de 2 centavos de promedio, detalló ABC Mercado de Cambios.



Por último, las Reservas Internacionalesn del BCRA finalizaron en u$s 44.732 millones, aumentando u$s 91 millones respecto al día hábil anterior.