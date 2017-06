El dólar se mantuvo y cerró a $ 16,18

El dólar cerró casi estable este martes a $ 16,18 en agencias y bancos, de acuerdo al promedio que realizó ÁMBITO en un mercado donde son constantes los ingresos de agroexportadores y hubo interés de los inversores por opciones en dólares y pesos.



Sucedió en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa retrocedió tres centavos y medio a $ 15,91 en una rueda de desarrollo tranquilo en la que, por momentos, exhibió una lateralización que se tradujo en un equilibrio entre la oferta y demanda de dólares (el Banco Nación cerró el tipo de cambio a $ 15,8900 para la transferencia).



Los máximos, registrados en los $ 15,93 en la primera hora de operaciones, fueron derribados tempranamente por la aparición de una oferta que acomodó la cotización debajo de la cota de los $ 15,90. Al promediar el segundo tramo de la sesión, la presión de los ingresos se acentuó llevando los valores a mínimos en los $ 15,91 en el inicio de la última hora de operaciones.



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, destacó que "los bancos y empresas se encontraron con un menú de posibilidades de de colocación de dólares y pesos en activos diseñados por el Tesoro Nacional, con diferentes formas de integración y plazos, que tientan a los inversores privados y fondos comunes de instituciones financieras".



"Operadores estiman que los bonos del Tesoro -en pesos a tasas de política monetaria, a tres años de plazo y con ajuste trimestral- podrían ir reemplazando de a poco a las Lebac", indicó el analista y agregó que "los inversores además estuvieron atentos a la licitación de Letes que comenzó este martes y concluye mañana, de 224, 364 y 532 días, que pueden integrarse en pesos a $ 15,89 (fijado hoy por el BCRA según Comunicación 3.500)".



Desde PR Corredores de Cambio, señalaron que "la tranquilidad que muestra el escenario local se da en un marco de mejora en el nivel de ingresos de dólares que vuelve a deprimir su cotización, que sin la tutela de las intervenciones oficiales, retrocede al rango de los $ 15,90 con demasiada facilidad".



En este contexto, el volumen operado cayó un 7% a u$s 431 millones.



Por su parte, el dólar blue ascendió siete centavos a $ 16,48, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. La brecha con el oficial, de esta manera, se ubica en el 1,8%. A su vez, el "contado con liqui" bajó cuatro centavos a $ 15,87 mientras que el dólar Bolsa cedió dos centavos a $ 15,91.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 320 millones, el 50% fue en "roll-over" de junio a $ 16,056 a julio a $ 16,33 con una tasa de 20,1%TNA. El plazo más largo fue diciembre, que cerró a $ 17,62 con una tasa de 19,8%TNA. Los precios de los plazos cayeron un promedio de cuatro centavos, al igual que el "spot" de referencia.



Por último, las reservas internacionales del Banco Central finalizaron en u$s 44.641 millones, disminuyendo u$s 134 millones respecto al día hábil anterior.