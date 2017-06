Tres millones de argentinos gastaron u$s 800 millones con tarjetas en Chile

Tres millones de argentinos viajaron a Chile durante el 2016 para hacer compras de distintos productos por precios 60 % menores a los locales, y por un monto superior a los US$ 800 millones a través de tarjetas de crédito y débito, informó hoy el Observatorio Económico de la Asociación de Comercio, Industria y Producción de Neuquén (Acipan).Para 2017 se estima que serán 3,7 millones los argentinos que pasarán la frontera para comprar productos electrónicos, indumentaria y electrodomésticos, con precios muy por debajo de los que deben pagarse en la Argentina."Chile se ha convertido en el 'nuevo Miami' para los consumidores argentinos, como consecuencia del diferencial de precios y la mayor oferta de productos y marcas", señala el informe.Destaca que, en promedio, los precios en Chile se ubicarían actualmente un 60 % más bajos que en la Argentina, y la cantidad de turistas argentinos que viajaron a Chile en 2016 aumentaron un 49 % respecto de 2015, mientras que en 2010 viajaron un millón de argentinos a ese destino, en 2016 lo hicieron tres millones y se estiman en 3,7 millones los que visitarían el país vecino en 2017.El informe señala que las compras de argentinos con tarjetas de crédito y débito en Chile crecieron en un 168 % en 2015 y 104 % en 2016, y que por cada US$ 100 que los turistas extranjeros gastan con tarjetas bancarias en Chile, casi US$ 40 corresponden a argentinos.Los argentinos gastaron con tarjetas de crédito y débito el año pasado US$ 836 millones, sin tener en cuenta las compras en efectivo.Acipan destacó que "los principales efectos que este turismo 'shopping' tiene sobre la economía argentina es una profundización de la caída en el consumo (mayor que en el promedio del país) en ciudades cercanas al país vecino", y recordó que "son conocidos los reclamos del sector de comercio en las ciudades neuquinas de San Martín de los Andes o Villa La Angostura como consecuencia de aquel fenómeno".El Observatorio Económico de la entidad precisa que "según datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) las compras con tarjetas bancarias de extranjeros en Chile se han incrementado un 21 % durante el primer trimestre de 2017, respecto al mismo período del año anterior". Fuente: (Clarín).-