Proyectan hasta un 30 % de aumento en las ventas por el Día del Padre

INDECOM reveló que el sondeo para conocer el estado de la actividad comercial "se realizó sobre 328 puntos de venta mayoristas y minoristas de rubros tales como indumentaria, calzado, marroquinería, perfumería, electrónica, vinerías y casas de deportes ubicados en avenidas comerciales y shoppings de Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe y Mendoza". También se relevaron portales de ventas online y se trabajó sobre estadísticas de las diferentes cámaras empresarias.



Miguel Calvete, Presidente del organismo de estadísticas, detalló que "tras la caída en las ventas que se produjo durante los últimos 12 meses, las empresas y los comerciantes parecen haber moderado las subas de precios en busca de obtener mayores volúmenes de ventas". También señaló que "este año se juntaron el frío y la llegada del Día del Padre, y eso está dando buenos resultados, porque ayuda a que la gente, además de comprar los regalos, pueda decidirse por la nueva colección de temporada, cuyas ventas estaban muy tranquilas".



Según el sondeo, los mayoristas (sobre todo los de marroquinería, calzado e indumentaria) reconocen que recibieron hasta un 20 % más de pedidos de mercadería de los comercios pequeños en vísperas de la celebración. En ese punto, el estudio destaca que "si bien el día del padre no es una fecha tan movilizadora a la hora de hacer regalos, como si lo son el Día del Niño o el Día de la Madre, en esta oportunidad hay mucho optimismo por revertir la caída en las ventas que se observó durante todo el 2016 (que se ubicó entre un 10 y un 15 % según el rubro)".



El informe determinó que "tal como ocurrió para el pasado Día de la Madre, este año también hay muchos productos que subieron sus precios proporcionalmente menos que otros años" y detalló que "la suba promedio interanual se ubica en el 20,5 %, registrando un piso de un 11,3 porcentual (por ejemplo en prendas de vestir como remeras, camisas, jeans, calzado de fabricación nacional, camisetas de futbol, joggings y marroquinería) y hasta un 28,7 % en artículos importados (calzado de marcas extranjeras, joyas, perfumes y bebidas finas).



El año pasado, las ventas para esta fecha cayeron un 14,8 % promedio con respecto al mismo período del 2015. Los rubros que más bajas tuvieron en esa oportunidad fueron Calzado, Indumentaria, marroquinería y Electrónica.



En ese sentido, el sondeo también arrojó que se produjeron subas menos importantes en los productos en los que más cayeron las ventas. Por ejemplo, Calvete explicó que en el calzado nacional no se incrementó significativamente el precio respecto al año anterior, porque "las fábricas no cumplieron sus objetivos y decidieron moderar los aumentos para tratar de vender más y poder liberar stock".



En tanto, el trabajó destacó en que "habiéndose concretado aproximadamente un 20 % de las ventas totales, ya se puede proyectar que el gasto promedio por cada obsequio será de entre $ 300 y $ 750".



Al respecto, Miguel Calvete afirmó que "la gente esta aprovechando las promociones de las tarjetas de crédito que ofrecen buenos descuentos y pagos en cuotas sin interés".



Además señaló que "se proyecta un impulso muy importante de las ventas a partir de la implementación de los programas estatales ahora 12 y ahora 18, porque señaló que "el pago en cuotas -sobre todo sin interés- es uno de los mecanismos más usados por los clientes para ganarle a la inflación y no sentir tan fuerte el impacto en el bolsillo



Según el directivo del organismo de estadísticas, también serán importantes, aunque en menor medida, los descuentos por pago en efectivo establecidos a través del plan de precios transparentes.



Por su parte, el informe de INDECOM estima "una recuperación en los volúmenes de ventas del próximo semestre, a la vez que el PBI registraría una alza de más del 2.5% hacia diciembre de 2017".



Finalmente, Miguel Calvete aseguró que, a priori, todos los datos proyectan que "sería inevitable no caminar hacia una recuperación en las ventas para esta fecha y, desde allí, despegar hacia un repunte en el consumo de bienes durables de cara al segundo semestre".