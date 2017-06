Los productores llevan vendida casi 14% menos de su soja que un año atrás

Las operaciones con soja en Argentina se dispararon 49% en una semana, al superar las 1,5 millón de toneladas en coincidencia con el incremento que registró el valor de la oleaginosa en el mercado doméstico, que superó $ 4000 la tonelada.



El boom vendedor arrancó el martes 6 cuando se operaron 553.700 toneladas, y se extendió hasta el jueves, aunque con menos negocios. El denominador común fue el precio: en esos días la soja disponible alcanzó los $ 4000 la tonelada sobre Rosario y la entrega a julio’17 quedó en u$s 252 la tonelada. El viernes, en tanto, hubo pocas operaciones en sintonía con los menores valores ofertados.



La merma se profundizó ayer, con la disponible en $ 3800 la tonelada y u$s 247,6 el contrato julio, de la mano de la contracción generalizada en el mercado de Chicago.



La situación local, que viene siendo percibida por operadores, analistas y los habituales compradores del poroto (las fábricas procesadoras y la exportación) con preocupación, reconfirma que los productores sojeros locales no convalidan valores por debajo de u$s 250 la tonelada. A mediados de mayo, la oleaginosa había atravesado para arriba esa barrera y también se dispararon ventas, aunque un poco por debajo de las concretadas la semana pasada.





Según datos oficiales, al 31 de mayo último y con una cosecha que se espera tenga un volumen similar al ciclo previo (unas 57 millones de toneladas), la exportación y la industria declararon compras por algo más de 22,1 millones de toneladas de soja, 13,65% menos que el volumen declarado un año atrás y que superaba las 25,6 millones de toneladas.



En ese marco, el sector exportador acumula compras de soja por algo más de 6,6 millones de toneladas, 27% menos que un año atrás (cuando contabilizaba 9,1 millones de toneladas adquiridas para vender al exterior sin procesar). Del total declarado como comprado por el sector como por las fábricas hasta fines de mayo, más de la mitad correspondía a operaciones a fijar. El año pasado, los exportadores habían declarado un tercio del total comprado como operación a fijar, y la industria menos de la mitad.



En ese contexto, según el informe semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las ventas de los exportadores de soja son las peores en seis años. Al jueves pasado, las declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) de poroto sin procesar ante la Ucesci sumaban apenas 4 millones de toneladas.



En promedio, el volumen de las últimas cinco campañas, para esta fecha del año, llegó a 5,85 millones de toneladas. "La fuerte caída en el valor de la soja desde principios de año y la leve devaluación del tipo de cambio no alcanzan para impulsar el ritmo de ventas de los agricultores, por lo que el sector (exportador) estaría trabajando con márgenes muy negativos", comentaron desde la entidad rosarina.



De acuerdo con los datos del sistema oficial Siogranos, que releva a diario las operaciones en todo el país, la semana pasada se negociaron 1.543.433 toneladas de soja, 49% más que las efectivizadas en los 7 días previos.



Los negocios también estuvieron por encima del promedio de las últimas cinco semanas, que quedó en 1.278.877 toneladas, explicó a El Cronista José Frogone, analista de granos de la corredora Cortina Beruatto.



El alza de precios de la primera semana de junio, además, revirtió la relación entre operaciones con precio, o las ventas a fijar (aquellas que se comprometen pero el precio queda abierto hasta determinado momento).



De los negocios concretados en la semana pasada, 20,1% fueron en condición a fijar, casi la mitad respecto de la semana anterior, y por debajo del promedio de las últimas cinco semanas se ubicaba en 35,6%.



Con la soja local por encima de u$s 250 la tonelada, los productores también aprovecharon para fijar operaciones previas.



Así, entre el lunes y viernes pasados, se les puso precio a más de 1 millón de toneladas de soja, contra algo más de 680.000 toneladas en la semana anterior. Entre las operaciones a precio y las fijaciones, se totalizaron negocios por 2,3 millones de toneladas, "récord para la campaña actual", indicó Frogone.

Fuente: El Cronista