El dólar subió a $ 16,19 en el inicio de la semana

El dólar inició la semana casi estable a $ 16,19, un centavo por encima del cierre previo, en agencias y bancos.



Sucedió en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa registró una mínima suba de medio centavo a $ 15,945, que le alcanzó para cortar con una seguidilla de tres bajas consecutivas.



Durante la rueda, la moneda operó con escasa fluctuación y tendencia algo errática que sobre el final tuvo un sesgo vendedor. En el primer tramo, las órdenes de compra sostuvieron la cotización del dólar e incluso generaron una pequeña suba que se diluyó sobre el cierre cuando las ventas superaron con facilidad a los pedidos de compra pendientes de cumplimiento.



El analista Gustavo Quintana evaluó que "la paridad entre oferta y demanda posibilitó que los precios se acomodaran en un rango muy similar al del viernes pasado, marcando el inicio de un período de relativa estabilidad que deja dudas sobre su permanencia en el tiempo" y aseguró que "la presión de la demanda que durante mayo generó subas que llevaron al tipo de cambio a su valor máximo parece haberse diluido en estos días generando un ajuste que vuelve a agitar el debate sobre el nivel que tiene el precio del dólar en el mercado local".



El volumen operado se incrementó un 40% a u$s 467 millones, en medio de un incremento de las liquidaciones de exportadores cerealeros, que están en pleno ciclo de comercialización.



En este sentido, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informó que la liquidación de divisas por parte del agro se incrementó casi un 14% a u$s 598,8 millones durante la semana pasada.



Además, los ingresos subieron un 4% con respecto a una semana antes considerando que entre el 29 de mayo y 2 de junio habían sido de u$s 575 millones.



Operadores indicaron que el mercado apunta esta semana a la licitación de Letras del tesoro en dólares (Letes) -que se pueden constituir con dólares y/o pesos, al cambio de referencia que fijará el promedio del BCRA este martes y que se podrá suscribir en plazos de 224, 364 y 532 días. Por otro lado, también se licitará el miércoles próximo Bonos del Tesoro en pesos, a tasa de política monetaria variable, con vencimiento al 2020.



Por su parte, el dólar blue ascendió seis centavos a $ 16,41,según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" cerró estable a $ 15,90 mientras que el dólar Bolsa bajó un centavo a $ 15,93.



El mercado de futuros Rofex, donde se operó por u$s 250 millones, casi el 40% fue en "roll-over" de junio a 16,111 a julio a $ 16,38 con una tasa implícita del 19,65%TNA. El plazo más largo negociado fue marzo, que cerró a $ 18,295 con una tasa de 18,6%TNA.



Por último, las reservas internacionales del Banco Central finalizaron en u$s 44.921 millones, disminuyendo u$s 158 millones respecto al día hábil anterior.