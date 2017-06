Para la mitad de las pymes, el banco "no es una opción de financiamiento"

Según ese trabajo de la Federación de Comercio e Industria

de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), sólo el 47,9% de las pymes de la Ciudad

observa al banco como una opción de financiamiento, mientras que

el 44,5% no considera que sea una alternativa viable y otro 7,5%

sólo a veces.



Pero a la pregunta si en este momento necesitara dinero,

¿acudiría al banco? 5 de cada 10 empresas contestaron que no: el

42,9% argumentó que es por las altas tasas de interés, otro 27,4%

por los requisitos excesivos que se solicitan, 11,9% por la

burocracia de papeles que hay que presentar y 17,9% por la

desconfianza que le generan los bancos", detalló FECOBA.



De acuerdo con el relevamiento -que abarcó a 350 empresas- el

44,1% de las pymes se financia con con recursos propios, el 26,5%

con sus proveedores, el 17,6% con financieras y 11,8% con

familiares, amigos o conocidos que lo asisten.



"El financiamiento a las pymes es un tema que sigue sin

resolverse. La mitad de las empresas se financia con fondos

propios, de amigos, de proveedores o financieras, con las

restricciones que eso conlleva para desarrollar inversiones o

nuevos negocios", resaltó el presidente de FECOBA, Osvaldo

Cornide.



Según un reporte difundido el fin de semana, las cantidades

vendidas por comercios minoristas cayeron 2,3 por ciento en mayo

frente a igual mes del año pasado y acumulan una baja anual de 3,4

por ciento para los primeros cinco meses del 2017.



En la comparación con abril, las ventas crecieron 6,3 por

ciento, un comportamiento que si bien es estacional, no deja de

ser positivo.



Estos datos fueron dados a conocer por la Confederación

Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



En el canal online, una modalidad que todavía tiene poca

incidencia pero gana relevancia, las ventas de las pymes crecieron

3,1% anual.



Tomando ambos resultados (locales fijos y online), la caída fue

del 1,8% anual en el mes.

