Hay 86.728 vendedores informales en el país

El comercio ilegal sigue abrumando al país. En mayo se detectaron 86.728 puestos irregulares entre saladitas y manteros en la vía pública en 465 ciudades relevadas, con ventas en el mes por $5.958 millones, que a precios actuales equivaldrían a $71.500 millones anuales.



Se encontraron en total 662 saladitas en 110 localidades, 6 más que en la última medición (agosto 2016), mientras que la cantidad de vendedores informales (manteros y en saladitas) cayó 2,3% en ese periodo, pero con un movimiento particular: por el incremento de los alquileres de las tiendas en ferias y los mayores controles en la vía pública, en las ciudades que tienen esos formatos de venta, muchos puesteros se desplazaron a lugares donde había menos presencia de comercio antirreglamentario. Además, algunas saladitas se formalizaron.



Así surge del último relevamiento de CAME en 465 ciudades de las 24 jurisdicciones, donde se identificó que:



La cantidad de puestos en saladitas creció 1% en 9 meses, alcanzando los 62.312 vendedores, 591 más que en el mismo lapso. En esos predios hubo efectos contrapuestos: por un lado, tanto en CABA como en otras provincias, los gobiernos locales y las cámaras de comercio trabajaron conjuntamente en trasladar los manteros a las ferias para desalojar las calles. Pero al mismo tiempo, otros se fueron a las calles por el incremento de los alquileres de los puestos en un contexto de caída de consumo, y evitaron las localidades donde recientemente se incrementaron los controles.



En la vía pública, en las ciudades con saladitas, donde solían ubicarse la mayor parte de los manteros, la cantidad de estos cayó 35,1%. De 20.920 vendedores en agosto de 2016 se pasó a 13.576 en mayo 2017, es decir, 7.344 menos. El 22% de esa baja ocurrió en CABA (especialmente en Once y en la Av. Avellaneda). En cambio, en las localidades sin saladitas, el número de manteros creció de 6.150 en agosto 2016 a 10.840 en mayo pasado. En total, en las 465 urbes relevadas se encontraron 24.416 de estos comerciantes ilegítimos. Ciudades con más vendedores ilegales La Ciudad de Buenos Aires, el partido de Lomas de Zamora, San Salvador de Jujuy, La Matanza, La Plata y Florencio Varela fueron en mayo las seis localidades del país con mayor cantidad de vendedores ilegales. Pero si en agosto pasado, en esas seis ciudades, estaba concentrada la mitad de los puestos clandestinos relevados, en mayo ahí se agrupó el 38,3%, reflejando así la mayor dispersión de esos mercaderes por el país en la búsqueda de mejores oportunidades.



De la información recopilada en mayo 2017, las ciudades con más vendedores ilegales resultaron:



1) La Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuó siendo el distrito más afectado por la informalidad, pero con una caída muy importante en la cantidad de vendedores. En mayo se encontraron 9.952 puesteros irregulares, 2.124 menos que en agosto del año pasado cuando se encuestaron 12.076. Es la segunda medición donde se viene observando mejoras en la situación, en gran medida por el trabajo conjunto que se viene realizando entre las cámaras de comercios locales y el Gobierno de la Ciudad.



Lo más destacado de estos meses en CABA fue la erradicación total de los manteros en la Av. Avellaneda y en el barrio de Once, donde no sólo se puede percibir el progreso en las ventas de los comercios de la zona, sino también la mayor limpieza y seguridad en las calles. Algo similar está sucediendo en peatonal Florida, Flores y Caballito, donde se advierte un notorio trabajo de las autoridades para reducir la clandestinidad.



Muchos de los manteros que se desplazaron de allí, fueron reubicados en predios especialmente preparados para ellos. El comercio ilícito sigue alto por los vendedores que persisten en barrios como Liniers o San Telmo entre otros.



Vale destacar que la Cámara de Diputados de la Nación declaró la semana pasada de Interés Nacional la capacitación que CAME les dictó a los ex manteros de Once como herramienta de inclusión social. Esto permitió que muchos de ellos se conviertan en emprendedores, trabajen en oficios, se asocien e ingresen al sistema formal.



2) Lomas de Zamora, en el Gran Buenos Aires, es el segundo aglomerado urbano con mayor cantidad de vendedores ilegales. Allí funciona "La Salada", un mercado que según los datos locales, en mayo pasado reunió unos 7 mil puestos entre los fijos y los que se juntan en la feria ubicada a la vera del Riachuelo. A ellos hay que adicionarle que casi todos llegan a rotar hasta tres veces al día, estimándose que habría unos 21.000 comerciantes informales trabajando en ese espacio. La Salada abastece de mercadería trucha a gran parte del país. Desde todas las provincias y ciudades salen colectivos trasladando compradores que se dirigen hacia allí. La mayoría de los manteros que se ven en las calles, las ventas de mercadería pirateada por redes sociales, en oficinas, o de casa en casa, se abastecen de La Salada.



3) San Salvador de Jujuy, fue la tercera ciudad del país con más puestos ilícito, con 6.500 entre saladitas y manteros. Hay dos ferias grandes, con casi 700 tiendas cada una, donde se comercializan ropa, calzado, artículos de electricidad, de librería, ferretería, bazar, juguetería, comidas y hasta hay servicios de peluquería. Se estima que unas 1000 personas por día recorren ambos predios.



4) La Matanza, en el Gran Buenos Aires, es el cuarto núcleo urbano más comprometido, con 3.595 puestos relevados por las cámaras locales y CAME, en todo el partido. Funcionan 19 ferias con 3.325 tiendas y se calcula que casi 300 manteros circulan por el distrito a diario en localidades como Gregorio de Laferrere, González Catán, Isidro Casanova, San Justo o Rafael Castillo. De todos modos, lo que se observó en los últimos nueve meses es menos cantidad de estos vendedores y mayor número de puestos en saladitas, donde la concurrencia de gente crece constantemente. Se estima que por cada uno de estos mercados pasan en promedio unas 400 personas por día.



5) La Plata resultó el quinto polo del país con más vendedores irregulares: 3.100 puestos, siempre entre manteros y saladitas. La medición incluye a los que trabajan en las plazas bajo el lema de "venta de artesanías" pero que comercian productos truchos. Esos vendedores van tomando zonas nuevas, generalmente en los centros comerciales y en ciertos rubros se advierte la existencia de verdaderas organizaciones mafiosas. De todos modos, los operativos conjuntos entre el municipio, la AFIP, migraciones, ARBA y las cámaras locales con cierta periodicidad, están teniendo efecto y sobre todo en la modalidad manteros se advirtió cierto descenso en los últimos meses.



6) En el Gran Buenos Aires, el partido de Florencia Varela es otro de los más poblados de vendedores informales, aunque todos localizados en predios tipo saladitas, ya que los controles a los manteros se incrementaron notablemente, y prácticamente desaparecieron a partir de reiteradas inspecciones entre el municipio y la cámara local. Ciudades con más saladitas Las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Teresita, San Salvador de Jujuy, y los partidos de Moreno y La Matanza en el Gran Buenos Aires lideraron el ranking de lugares con mayor cantidad de saladitas en mayo pasado. En solo doce localidades se concentra el 52% de estas ferias en el país.



La Ciudad de Buenos Aires continuó siendo el territorio del país con mayor concentración de saladitas: se detectaron 122 predios con 8.022 puestos, aunque con buenas noticias: hubo 12 ferias menos que en la medición anterior. En algunos mercados se va notando un importante orden con muchos vendedores que se van anotando en el monotributo social. De todos modos, aún prevalecen las mercados que no cumplen con las normativas de seguridad e higiene ni se entregan tickets de venta.



El segundo centro urbano donde más abundan los formatos tipo saladitas es Córdoba capital, con 40 establecimientos donde se aglutinan 1480 vendedores informales y se estima que concurren más de 2000 personas a diario. La mayoría de esos predios están localizados en los ingresos de la ciudad y la principal mercadería de comercialización, es indumentaria y calzado. A su vez, un problema de "La Docta" es la invasión de ferias de artesanías por vendedores ilegales.



Le siguen:



- Santa Teresita, en Provincia de Buenos Aires, con 30 establecimientos que albergan 300 comerciantes irregulares. La mayoría de esos mercados trabajan de viernes a domingo porque es cuando hay más movimiento turístico.



- San Salvador de Jujuy, con 25 ferias que suman unos 6.000 puestos en total. Algunos de esos predios abren todos los días y otros lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo.



- El partido de la Matanza, en el Gran Buenos Aires, con 19 mercados que congregan unos 3325 tiendas dentro.



- El partido de Moreno, también en el Gran Buenos Aires, con 18 establecimientos que aglutinan 900 puesteros. En general son ferias que abren dos o tres veces por semana, y reciben unas 2.000 personas. Hay tres saladitas cercanas a la estación que se están habilitando legalmente, donde los vendedores están comenzando a pagar monotributo.



- La ciudad de Salta, con 17 mercados que cuentan con 1.190 puesteros y abren de jueves a domingo o de viernes a lunes, en horario corrido. A eso hay que agregar también la cantidad de vecinos que están instalando en una plaza céntrica (rodeada de 2 hoteles 5 estrellas) vendiendo todo tipo de artículos.