El dólar cedió 13 centavos en la semana y cerró a $ 16,18

Presionado por una intensa oferta, el dólar retrocedió trece centavos en la semana a $ 16,18, su nuevo mínimo en más de tres semanas, en agencias y bancos de la city porteña de acuerdo al promedio que realiza ámbito.com. Este viernes, retrocedió cinco centavos.



Héctor Cosentino, asesor financiero de empresas, explicó a ámbito.com que "la suba del precio de la soja aceleró esta semana las liquidaciones del agro, incrementando la oferta de divisas, lo que profundizó el retraso cambiario complicando aún más al ya golpeado comercio exterior" y evaluó que "si continuara esta tendencia, la próxima semana intervendrá el Banco Central no permitiendo que el minorista perfore el piso de los $ 16".



En tanto, el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa registró su tercer descenso consecutivo al ceder en esa rueda tres centavos a $ 15,94, su menor valor desde el 17 de mayo (ese día cerró a $ 15,63). De esta manera, cerró la semana con una caída de nueve centavos.



El Banco Nación, sin embargo, fijó el tipo de cambio para transferencia a $ 15,92 con un avance de dos centavos con respecto a la jornada previa.



El volumen bajó un 13% a u$s 335 millones ya que la oferta de la exportación liquidó menor cantidad que en la víspera, aunque alcanzó para equilibrar la demanda, motivo por el cual el precio subió solo dos centavos sobre el cierre del mercado, destacó Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.



Los valores mínimos se registraron en los $ 15,89 durante la primera parte de la jornada cuando la oferta de dólares dominó el desarrollo de las operaciones. Los precios se acomodaron en un rango de $ 15,92 durante gran parte del día hasta que ya sobre el final de la sesión la demanda por cobertura generó un repunte que le hizo tocar sus máximos a poco de finalizar la fecha.



Desde PR Corredores de Cambio, destacaron que "la moneda cerró en el segmento mayorista un ciclo semanal de tres bajas consecutivas de su cotización. Luego de haber alcanzado máximos en el último tramo de mayo el precio del dólar cayó por efecto de una mayor oferta y disponibilidad en el mercado, retrotrayendo su nivel al exhibido en la primera quincena del mismo mes, otra vez algo alejado de los $ 16".



Por su parte, el dólar blue subió tres centavos en la semana a $ 16,35, tras caer este viernes un centavo, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" descendió siete centavos a $ 15,90 (-21 centavos en la semana) mientras que el dólar Bolsa bajó doce centavos en la semana a $ 15,94 (-6 centavos en el día).



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 400 millones, casi el 40% fue en "roll-over" de junio $ 16,11 a julio a $ 16,3850 con una tasa de 20,1% TNA. El plazo más largo fue febrero, que cerró a $ 18,14 con una tasa implícita de 19,3%TNA.



Por último, las reservas internacionales del Banco Central finalizaron en u$s 44.921 millones, disminuyendo u$s 158 millones respecto al día hábil anterior.