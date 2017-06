Etchevehere: "Cada vez es un desafío más grande producir a cielo abierto"

En su paso por Santa Fe, Luis Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina, se manifestó respecto de la situación que atraviesa el sector, principalmente en aquellas localidades que han sufrido los embates de los eventos climáticos y consideró que es necesario "declarar lugares de emergencia o desastre esas geografías" ya que "es muy importante brindar asistencia a los productores".



Consultado acerca de las importaciones y la incidencia que pueden tener estas dijo que desde su sector "no vemos que sea significa la importación porque la maquinaria agrícola argentina es de altísima calidad, es más, hay empresas que están trabajando afuera, que exportan. Argentina es líder mundial en siembra directa".



"De cualquier manera, y entendemos que tiene que servir para todo, no significa que se puede ir por el mundo vendiendo, la economía que sirve es de ida y vuelta. Esto no quiere decir que hay que abrir indiscriminadamente. Hay que ponerse en la cabeza el tema del comercio ida y vuelta y de competir", finalizó.



El Litoral.