El dólar cayó 20 centavos desde el récord del mes pasado

El dólar minorista retrocedió cinco centavos ayer para cerrar en $ 16,26, y ya pierde 20 centavos respecto de su récord alcanzado el mes pasado como resultado de la onda expansiva de la crisis política brasileña. En el mercado mayorista, mientras tanto, los volúmenes se reducen por la menor volatilidad, la ausencia de comprar oficiales y un importante ingreso de divisas de exportadores. El mayorista ya perdió la mitad de lo ganado por el "efecto Temer".



Después del sacudón de mediados de mayo, el mercado cambiario mayorista fue perdiendo volatilidad a medida que se aplacaban los conflictos políticos en Brasil. Eliminado ese factor, al menos por ahora, el precio volvió a quedar dominado por la misma lógica que lo guió todo el año: flujo de oferta mayor a las compras de ahorristas e importadores.



Los que torcieron la balanza en favor de la oferta fueron ayer los exportadores agropecuarios, que según operadores volcaron ayer algo más de u$s 120 millones en un día. Esto es el 30% del monto operado ayer, u$s 419 millones en total.



"El mercado de dólar mayorista spot abrió levemente tomador sobre los niveles de la previa, aunque sobre el final las liquidaciones de exportaciones en niveles de entre u$s 120 millones y u$s 140 millones, y flujos financieros, hicieron desplomar la divisa 9 centavos debajo del cierre de la víspera", consignó el informe diario de Global Agro Brokers.



Entre el 17 de mayo pasado, antes del "efecto Temer" y el 22 del mismo mes –cuando el mayorista tocó su récord histórico de $ 16,185 para la venta–, el dólar acumuló una suba de 57 centavos y medio. Desde entonces hasta ayer, perdió prácticamente la mitad: 28,5 centavos.



El dólar cae 1,24% en lo que va de junio, con lo que el avance en lo que va del año se recortó ayer a 0,06%. En términos interanuales, la divisa gana 14,39%.



Operadores hablaban ayer de un regreso de importantes posturas de inversores que buscan ganar con la tasa de activos como las Lebac y los bonos soberanos a tasa fija, el carry trade. "La demanda de pesos destinada a atender obligaciones locales y para volver armar inversiones en moneda doméstica se impuso nuevamente en el mercado estimulando una ola de ingresos que presionó sobre la cotización del dólar", escribió Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio.



Las apuestas son todavía tímidas, ya que el futuro del presidente brasileño Michel Temer estará en juego este sábado cuando un tribunal se expida sobre la validez de la elección que lo hizo vice.

Fuente: El Cronista