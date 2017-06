AFIP detectan 41% de irregularidades en facturación en cervecerías artesanales

Foto 1/2 Crédito: AFIP Foto 2/2 Crédito: AFIP

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) labró 72 actas de infracción en cervecerías artesanales de Capital Federal y el conurbano bonaerense. Las sanciones ocurrieron luego de realizar tareas de control de cumplimiento de las normas de facturación, lectura de controlador fiscal y relevamiento de personal.



Los funcionarios de la AFIP inspeccionaron 65 locales. En ellos labraron 72 actas de las cuales 30 fueron por no emitir tickets o no contar con controlador fiscal. Por estas infracciones, las sanciones pueden incluir multas de $ 300 a $ 30.000 y clausura de entre 3 a 10 días.



En tanto que otras 42 actas corresponden a infracciones formales, como por ejemplo no tener un talonario de facturación alternativo cuando no funciona el controlador fiscal.



Además, se relevaron a 455 empleados de los cuales 181 presentaron inconsistencias en su registración.



Los operativos se llevaron a cabo en los barrios de Caballito, Palermo, Recoleta, Martínez, San Isidro, entre otros. Participaron 65 agentes de la AFIP.