No repuntan ventas en supermercados, almacenes y autoservicios

Las expectativas que el Gobierno tenía de ver un repunte del consumo masivo a fines del primer semestre no se cumplirán. Con los datos de mayo que ya anticipan algunas consultoras, el cierre de los primeros seis meses del año mostraría una contracción mínima de 4%. Y si bien es demasiado pronto para hacer proyecciones anuales, el consumo debería crecer fuerte en la segunda parte del año para no cerrar también en baja, como el año pasado.



El director comercial de Kantar WorldPanel, Federico Filipponi, adelantó que si bien en el primer trimestre la merma había sido del 2%, en abril trepó a 7% y los números preliminares de mayo indican que la caída oscilaría entre 4% y 5%. "Lo preocupante de eso es que ya deja un piso del segundo trimestre de 4% de contracción y lo mismo para el semestre, por lo que deberíamos crecer 4% para quedar en cero en el año", aseguró el directivo.



A su vez, la consultora Scentia también viene reflejando números pocos alentadores. La firma que dirige Osvaldo del Río comunicó hace algunas semanas que en abril, el consumo masivo cayó 4,9%, por lo que el acumulado del cuatrimestre da una baja de 5,2%. Todavía no tiene confirmados los números de mayo, pero la expectativa es que ronde un número similar al proyectado por Kantar. El dato sorprende, ya que en mayo de 2016 el consumo había bajado fuertemente, por lo que la base de comparación era muy baja. Por eso, se esperaba un número más auspicioso.



La pérdida del poder adquisitivo de la población sufrida el año pasado –por paritarias que cerraron, en promedio, 7 puntos por debajo de la inflación– provocó en los consumidores cambios de hábito de consumo más conservadores y los obligó a recorrer mucho más distintos comercios en busca de mejores precios. Las segundas marcas comenzaron a ganar protagonismo, así como los locales mayoristas.



Según Kantar WorldPanel, hoy la compra en estos comercios representa entre 8% y 10% del total del gasto de un hogar, cuando hasta hace unos años era de 4%.



Además de que esos puntos de salario real perdidos no se recuperaron, el ajuste de tarifas concretado durante el primer trimestre del año reconfiguró la estructura de gastos de las familias y obligó a los consumidores a cuidar mucho más su economía.



"Los hogares están consumiendo menos de productos muy básicos: leche, mayonesa, gaseosas. Controlan mucho más el ticket y abandonan los productos prescindibles. De lo básico, buscan reemplazos. Es por eso que, por ejemplo, las infusiones no perdieron terreno", aseguró Filipponi.



"El consumo repuntará en la segunda mitad de este año por una recuperación de los salarios", sostuvo el economista Daniel Artana, de FIEL, ayer en declaraciones radiales. Las primeras cuotas de los aumentos salariales empezarán a impactar este mes, por lo que los deseos de los comerciantes y del Gobierno es que ello comience a empujar las ventas. Sin embargo, hay quienes sostienen que los consumidores cambiaron su forma de comprar y que están mucho más conservadores. El analista Guillermo Oliveto, de la consultora W, sostiene que también el mayor impulso de los créditos hipotecarios y las mayores alternativas de ahorro hicieron que la gente gaste menos en consumo masivo.



Desde las cadenas de supermercados también esperan que la situación comience a mejorar a partir de ahora.

Algunas medidas que están tomando las cadenas con algunos bancos podría impulsar en algo las ventas, como por ejemplo la promoción que lanzó el Banco Provincia para ofrecer, una vez por mes, un descuento del 50% con tope de devolución de $ 1500 para todas las compras con tarjeta de crédito y débito en los supermercados Coto, Walmart, Toledo, Nini, Changomás. Quedarán excluidos los electrodomésticos.

Fuente: El Cronista