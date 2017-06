El dólar bajó tres centavos y cerró a $ 16,28, su menor valor en más de 15 días

El dólar retrocedió este martes tres centavos a $ 16,28, a su menor valor en más de dos semanas, en agencias y bancos, tras haber cerrado estable en la jornada previa.



De esta manera, el billete se desacopló del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa tuvo una corrección de un centavo a $ 16,035 y cortó una racha de cuatro bajas consecutivas (el Banco Nación fijó el tipo de cambio para la transferencia otra vez por encima de los $ 16, a $ 16,01).



El analista de ABC Mercado de Cambios, Fernando Izzo, contó que "hubo oferta de exportadores en mayor volumen que la jornada previa pero también se registró un incremento en la demanda de bancos y empresas para el pago de obligaciones, de manera tal que el MULC operó equilibrado".



La moneda tuvo un comportamiento algo errático y alternó subas con bajas en su cotización pero siempre dentro de un estrecho margen de fluctuación. Los precios, en este sentido, fueron variando conforme dominaban el desarrollo de las operaciones la oferta y la demanda de divisas en un escenario que no mostró cambios bruscos en un contexto de tranquilidad. En este contexto, el volumen operado subió un 33% a u$s 426 millones.



Desde PR Corredores de Cambio, indicaron que "esta suba luce más como una corrección técnica de la plaza local producida luego de un pequeño período de bajas continuas que como un cambio de tendencia que anticipe subas importantes en el valor del dólar en el corto plazo".



En tanto, el dólar blue subió cuatro centavos a $ 16,38, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el dólar Bolsa descendió un centavo a $ 16,05, mientras que el "contado con liqui" subió cuatro centavos a $ 16,15.



En el mercado de futuros del Rofex, donde se operaron u$s 210 millones, más de la mitad fue en "roll-over" de junio ($ 16,231) a julio ($ 16,495) con una tasa de 19,15%TNA. El más largo febrero, que se pactó a $ 18,24 con una tasa implícita de 19%TNA.



Por último, las reservas internacionales del Banco Central finalizaron ayer en u$s 45.142 millones, aumentando u$s 71 millones respecto al día hábil anterior.