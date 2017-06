Las transacciones comerciales con tarjetas de débito aumentaron 14,7%

Patricia Guarnes, gerente general de la empresa First Data, indicó que "en el marco de la cruzada del Banco Central para disminuir el uso de efectivo y fomentar los medios de pago electrónicos, el consumo con tarjetas de débito creció 14,70%".



La cifra, revelada por First Data, corresponde a la cantidad de transacciones registradas con tarjetas de débito MasterCard y Maestro, en 2016.



"Hay una expansión de la oferta que el consumidor está acompañando. El fortalecimiento del comercio electrónico y la aparición de soluciones móviles para el procesamiento de tarjetas, como Mi Posnet, impulsan este crecimiento", explicó Guarnes.



El informe de First Data precisó que el rubro con mayor crecimiento de uso de débito fue el de supermercados con un avance del 23% frente a 2015.



Las compras en combustible e indumentaria, siguen en el ranking con una suba del 21% y 6%, respectivamente.



Según Guarnes, la cantidad de transacciones podría continuar aumentando, con los estímulos adecuados.



"En abril de 2017 hubo una variación del 4%, en comparación con el año anterior en cantidad de titulares de tarjetas y un 30% de variación respecto del volumen de venta de los comercios. Frente a esto, y para mantener la tendencia, en First Data enfrentamos dos desafíos: continuar expandiendo la oferta, para que cada vez más comercios que hoy no lo hacen puedan procesar pagos con tarjeta, y seducir a los millones de titulares para que usen débito en lugar de efectivo", explicó.



Por ejemplo, desde febrero es posible pagar con tarjetas de débito Maestro y MasterCard en cualquier comercio online que opere con Mercado Pago, algo que suma usuarios al comercio y los pagos electrónicos.



"Con la posibilidad de que millones de usuarios puedan pagar sus compras en Mercado Libre con débito, First Data contribuye a robustecer el eCommerce para que cada vez más personas puedan acceder a los beneficios de la economía digital", concluyó Guarnes.