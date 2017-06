"Llueve más y eso es consecuencia del cambio climático", aseguró especialista

Según consignó la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) para Aiello, el índice asociado al fenómeno del Pacífico Ecuatorial empieza a perfilar un Niño de baja intensidad que deberá confirmarse en agosto.



Aiello alertó además sobre las altas condiciones de humedad "edáfica" (en suelos) con las que comenzó el invierno, "evidentemente hay muchos lotes encharcados donde no se podrá sembrar", determinó.



Con un escenario de saturación hídrica importante, GEA señaló que disminuir el impacto de los excesos será un tema que no pasará de moda en el futuro de la agricultura argentina.



Aiello explicó que parte de las "importantes inestabilidades que se protagonizaron en pleno verano se originaron por el cambio climático. Por eso es tan importante incorporar esas anomalías atmosféricas que se traducen en lluvias intensas".



Pero llamó la atención de que también pueden dejar como saldo "períodos secos muy fuertes y pulsos pronunciados de temperatura, lo que "será parte del sistema de producción en adelante".



Expresó que la influencia del cambio climático continuará, sin lugar a dudas mientras que "los constituyentes atmosféricos, que alteran el balance radiactivo de la atmósfera y son causantes de sus cambios, seguirán activos".



"Incluso aun cuando el hombre no inyecte más contaminantes durante las próximas décadas, el efecto va a seguir operando sobre las temperaturas de los mares. Los océanos actúan absorbiendo la mayor parte del calor del planeta", añadió.



Respecto de las importantes implantaciones de trigo que se esperan para esta campaña 2017-2018, Aiello pronosticó que "si las lluvias son normales no tendremos grandes problemas, pero la situación de la que se parte es difícil".



"No perdamos de vista que entramos a un invierno con altas condiciones de humedad edáfica y en el período invernal es donde se producen las menores evapotranspiraciones. Evidentemente hay muchos lotes encharcados donde no se podrá sembrar", dijo.



También señaló que "en la región pampeana llueve más y eso es consecuencia del cambio climático. La región más evidente es el oeste, donde áreas marginales que conformaban el límite pampeano pasaron a tener producciones agrícolas importantes. Allí se destacan áreas de La Pampa y San Luis fundamentalmente".



Aconsejó al productor que "en primer lugar que tome información seria acerca de las posibilidades científicas en el tratamiento del clima dado que hay muchas cosas que se dicen y no son ciertas. En segundo lugar que tome un seguro climático".



"Con esta inestabilidad que se manifiesta hay que tomar precauciones", precisó.