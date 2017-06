La UIA reclamó un mercado interno fuerte: "Estamos mal pero vamos bien"

"Estamos mal pero vamos bien", sostuvo el directivo de la entidad. Acevedo calificó de "complicado" el actual momento económico y, en tal sentido, puntualizó que "hay algunos sectores que hoy están bien y otros que todavía no están arrancando; esa es una de las complicaciones que tenemos ahora".



En diálogo con radio La Red, el dirigente empresario aseguró que es posible alcanzar la pauta oficial de inflación establecida. "No solamente creo que es posible, sino que tiene que ser sí o sí realizable", enfatizó. "El tema de la inflación es lo que hay que combatir sí o sí. No podemos poner medias tintas en este tema", agregó.



"El Gobierno tomó una medida a través de pautas monetarias, subir las tasas de interés y eso produce en algunos sectores recesión; ahora, la idea es que eso logre bajar las tasas que son altísimas", mencionó en referencia las medidas antiinflacionarias de la Casa Rosada.



"Lo que necesita una industria fuerte es un mercado fuerte también y que la gente pueda consumir, y eso es lo que estamos viendo ahora: la producción baja porque el consumo ha bajado", advirtió.



En ese marco dijo que el dólar "está retrasado para el sector industrial" y aclaró que como directivo de la UIA "nunca" se "metería" en bajar salarios de los trabajadores. "Es lo último que haríamos", sostuvo.



El industrial consideró que un "dólar bajo se combate tratando de ser más productivos y bajando los costos. Dentro de los costos no está el salario del trabajador, están los costos asociados a ese salario que, por ahí, son impuestos que son los que hay que bajar".



"El dólar está retrasado, hablando para el sector industrial, lo que son las PyMes. En otros lados posiblemente haya un dólar que todavía es competitivo para exportar; pero para las PyMes o muchas economías regionales claramente el dólar está retrasado", señaló.



El presidente de la UIA aseveró que las autoridades "una de las cosas que pueden hacer ya es ir a las provincias, ver la industria, las economías regionales de las provincias y cuáles son los problemas más acuciantes que tienen ahora". Asimismo, dijo coincidir con los funcionarios nacionales, que al ratificar su optimismo sobre la marcha de la economía, remarcaron que los datos muestran una recuperación del empleo."Sí, leve; se han empezado a recuperar puestos de trabajo, muy leve; pero sí, se está viendo", respondió.