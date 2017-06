Por segundo día consecutivo, el dólar cayó y cerró a $ 16,31

Junio arrancó con una menor presión compradora de divisas y el dólar bajó este viernes por segunda jornada consecutiva al ceder dos centavos a $ 16,31, en bancos y agencias.



Pese a estas últimas mermas, en el acumulado semanal el billete cerró prácticamente estable y apenas descendió un centavo con relación al viernes pasado.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), el dólar mayorista de bancos retrocedió cinco centavos y medio a $ 16,03 y anotó su tercera baja consecutiva (el Banco Nación fijó el tipo de cambio para la transferencia en $ 16). Durante los últimos cinco días, la cotización de la moneda en este segmento registró una caída marginal de medio centavo.



En la rueda de este viernes "se diluyó la presión compradora de bancos y empresas que hizo avanzar a la cotización a máximos históricos", resaltó un operador. Por eso, el volumen total operado en cambios se contrajo un 28% hasta los u$s 285 millones.



Este escenario dio lugar a las órdenes de venta, que volvieron a dominar el panorama amesetando la cotización del dólar que se mantuvo lateralizada durante un tramo significativo de la rueda.



"Al final de la jornada se registraron dos órdenes de compra en las pantallas por u$s 30 millones, que no se llegaron a ejecutar. Siendo que no había más tiempo para operar en el precio más bajo del día, el volumen puesto en pantalla da a entender como que el BCRA quiere defender la cotización, ante la caída del volumen", resaltaron desde ABC Mercado de Cambios.



"Los pronósticos que anticipaban una nueva etapa de debilidad del tipo de cambio parecen cumplirse en el primer tramo de junio, recreando un escenario que otra vez pone en discusión el nivel alcanzado por el dólar en el plano local", remarcó el analista Gustavo Quintana.



Más allá de que junio arrancó con apreciación del peso ante la mayor habitual demanda por erogaciones corrientes, los inversores van reconociendo la necesidad de ir impulsando mayor dolarización en carteras, coinciden en las mesas. Esto se da "no sólo por el daño sufrido por ´carry traders´ en mayo sino porque llegaría menor oferta de dólares comerciales y también se acercan las elecciones", explicó un especialista.



En tanto, el dólar blue sumó dos centavos a $ 16,32, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. Durante la semana, el paralelo restó dos centavos. A su vez, el dólar Bolsa bajó tres centavos a $ 16,06 (-1 centavo en la semana), mientras que el "contado con liqui" avanzó un centavo a $ 16,11 (+2 centavos en los últimos cinco días).



En el mercado a futuro del ROFEX, se operaron u$s 285 millones de los cuales el 28% fue en "roll-over" de junio ($ 16,243) a julio ($ 16,524) con una tasa implícita de 20,37%. El plazo más largo operado fue diciembre, que cerró a $ 17,72, con una tasa implícita de 18,51%.



Por último, las reservas internacionales del Banco Central cayeron u$s 12 millones hasta los u$s 45.070 millones.