Subrayan que "mientras Macri sea presidente, Aerolíneas será de los argentinos"

El Director de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell'Acqua, sostuvo que la empresa viene registrando "un 29% más de ingresos que el año pasado" y dijo no tener preocupaciones por el ingreso de compañías denominadas "low cost". A su vez, ratificó que "mientras el presidente Macri siga siendo presidente, Aerolíneas seguirá siendo de los argentinos".



El titular de la línea de bandera se refirió también a la gestión de su antecesora, Isela Costantini, y resaltó que ella "asumió una responsabilidad y tuvo una gestión muy buena, Aerolíneas está creciendo desde la etapa de Isela".

"Desde el punto de vista de operaciones y estrategias, no hay ninguna diferencia, es una continuidad de una política con la otra", sostuvo Dell´Acqua.



Dell'Acqua remarcó en diálogo con Radio Nacional que "éste es un año muy bueno, se recuperó una empresa que estaba endeudada, se trajeron nuevos aviones, se crece en ventas, y en pasajeros.



El funcionario destacó que "tenemos 29% más de ingresos en dólares que el año pasado y un incremento de pasajeros del 12%".

Dell'Acqua afirmó también "que no le preocupa el ingreso de las low cost" y en el mismo sentido dijo que "entendemos que la Argentina tiene muchas posibilidades de incrementar sus vuelos, hay lugar para muchas compañías. Nos estamos preparando para la competencia, mejorando el producto', expresó.



En cuanto a los subsidios del Estado, Dell'Acqua indicó que "vamos a recibir un subsidio que es sensiblemente inferior al que teníamos" y confirmó que 'Aerolíneas va a seguir siendo estatal.