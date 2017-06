El Gobierno dice que las inversiones no llegan porque hay baja rentabilidad

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, admitió hoy que las inversiones "no llegan" al país porque "la rentabilidad no es la esperada respecto del riesgo" asumido."La Argentina necesita inversiones y una de las razones por las que no llegan es porque la rentabilidad no es la esperada respecto del riesgo", sostuvo el funcionario.Al disertar en el Foro Argentina-Unión Europea, Cabrera señaló que para impulsar las inversiones, la Argentina tiene que "bajar el costo de la energía y mejorar la infraestructura para reducir los costos logísticos".También afirmó que es necesaria una "reforma tributaria, porque la presión tributaria es alta y tenemos impuestos distorsivos".No obstante, destacó: "Trabajamos por el acceso al financiamiento y firmamos acuerdos para mejorar la competitividad de distintos sectores, como el energético, vehículos, motos, construcción y textil".Para el ministro, la "integración al mundo" de la Argentina es "para ser ganadores" a partir de un incremento de las inversiones.Aclaró que "el Gobierno no es aperturista. Buscamos una integración inteligente con el mundo. Nuestra perspectiva no es abrirnos para ser perdedores, sino para que nuestras empresas sean ganadoras"."La Argentina ha estado aislada del mundo durante mucho tiempo, fuera de las regulaciones del comercio internacional. La situación que vivimos hasta 2015 dejó 30% de pobreza. Pero desde 2016 estamos normalizando la economía", enfatizó.Por otra parte, Cabrera destacó la eliminación de los aranceles para la importación de computadoras, al evaluar que esa medida "mejora el acceso a la tecnología incrementa la productividad".También subrayó la "defensa de la competencia, para evitar posiciones dominantes y para que las pymes, que son las que pueden dar respuesta al empleo, puedan crecer". (NA).-