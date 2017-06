Llovieron las críticas por los nombres "originales" de los nuevos alias CBU

"El que avisa no traiciona"... El Banco Central ya había adelantado que le daba plazo a los clientes bancarios hasta el último día de mayo para generar su nuevo alias para reemplazar a su CBU y que crearía nuevos usuarios con palabras al azar para aquellos que no habían cumplido con el deadline.Pero el jueves, cuando se conocieron los flamantes nombres llovieron las quejas. Es que la entidad que preside Federico Sturzenegger eligió algunas palabras que causaron, por lo menos, sorpresa. Por ejemplo: "Jarra.grosor.túnel", "Oboe.Cosa. Leche", "Núcleo, camión, chueco", fueron algunos de los nombres asignados y las críticas de los usuarios no tardaron en hacerse escuchar.No sólo hubo una catarata de tuits en las redes sociales, sino que también hubo un boom de llamados en los call centers de los principales bancos. Muchos querían cambiar el alias que les había sido impuesto, pero al intentar hacerlo en las distintas plataformas de homebanking se encontraron con un mensaje de error.Rápidamente, el BCRA salió a aclarar que el sistema permite cambiar el alias sólo una vez cada 24 horas (unas 10 veces por año como máximo), y el que fue determinado por default se cuenta como una de estas veces. Por lo tanto, desde hoy, se podrá corregir el alias.De las 48 millones de cajas de ahorro y cuentas corriente que hay en el sistema, sólo 1.400.000 habían optado por su propio nombre antes de la fecha impuesta. De este grupo, unos 900.000 clientes se sumaron en los últimos siete días. El resto, podrá elegir desde hoy un nuevo alias, siempre y cuando posea entre 6 y 20 caracteres y no haya sido ya pedido por otro usuario.Para modificarlo, y siempre desde el homebanking o en la aplicación móvil del banco, se debe ir a la pestaña "Operaciones Personales" y allí elegir la opción "Gestión de Alias de CBU". En esta ventana, se despliegan las cuentas con el número de CBU, el alias asignado por el banco y la opción a un costado que permite su corrección.Para aquellos apegados a lo viejo, el Banco Central recordó que el alias no reemplaza al tradicional CBU de 22 dígitos pero busca facilitar la identificación de las cuentas para hacer transferencias.Para cada cuenta cuenta corriente o caja de ahorro deberá crearse un solo alias, ya sea que pertenezcan o no al mismo banco, y tampoco podrá registrarse un alias que ya haya sido usado por otra persona. Por otra parte, el alias es portable, por lo que el cliente podrá conservarlo si se cambia de banco.En abril de 2016, la autoridad monetaria dispuso que todas las transferencias electrónicas sean gratuitas para usuarios individuales, sin importar los montos implicados. El mismo mes de este año, se hicieron 6,7 millones de transferencias. Es decir, unas 9.300 por hora y 33,4% más de las que se habían registrado un año antes.