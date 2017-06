Colectiveros acordaron suba salarial de 21% con sumas fijas y cláusula gatillo

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) acordó con la cámara empresaria de la actividad un incremento salarial del 21 por ciento más sumas fijas no remunerativas en enero, febrero, marzo, abril y mayo, además de aumentos en los viáticos y una cláusula gatillo.



El acuerdo fue firmado en la sede central de la cartera laboral por el titular de la UTA, Roberto Fernández, quién explicó que "el acuerdo comprende a los choferes de corta distancia", mientras que la semana próxima se discutirán los incrementos salariales de los choferes de media y larga distancia".



Fernández detalló que el aumento es "del 21 por ciento, más tres sumas fijas no remunerativas de $ 1.500.- para los meses de enero, febrero y marzo; otras dos cuotas fijas de $ 1.600.- para abril y mayo y que un incremento similar tendrán los viáticos", publicó el sitio web de Diario Popular.



A su vez, explicó que "los 1.600 pesos que se abonarán en mayo serán incorporados a los básicos de junio y que en octubre y noviembre, los choferes volverán a tener dos sumas fijas no remunerativas de $ 1.470 que pasarán a engrosar los básicos a partir de diciembre".



De esta forma, el acuerdo de la UTA logró sobrepasar unos puntos la pauta del 20% que promueve el Gobierno, un día después de que los metalúrgicos de la UOM lograran lo propio con un aumento del 22% más sumas fijas.