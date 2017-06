Metalúrgicos acordaron suba salarial del 22 por ciento y dos sumas fijas

Según informaron fuentes del sindicato, el primer tramo será del 11 por ciento en abril, por lo que se pagará retroactivo el mes que viene, y el restante será de un porcentaje similar en julio.



Asimismo, se le tendrá que sumar una gratificación no remunerativa de 4.000 pesos en dos pagos: en noviembre y en febrero de 2018.



En ese sentido, hubo acuerdo en todas las cámaras, a excepción de Adimra, que pidió un plazo de 48 horas para ratificarlo.



Las partes ahora esperan que el Ministerio de Trabajo de la Nación homologue el acuerdo, luego de reuniones que se prolongaron por una importante cantidad de días, ya que la UOM pidió en el último encuentro un 30 por ciento.



Este acuerdo evitará que los metalúrgicos lleven a cabo paros rotativos para jueves y viernes como lo habían anunciado luego de conocer que los empresarios no se iban a mover del 22 por ciento de aumento.



Si bien restan por conocerse detalles, habrá que ver cuales fueron los motivos que llevó a la UOM a aceptar esta paritaria, aunque se estima que la suma no remunerativa y el corto plazo que hay entre cuota y cuota permitieron cerrar el acuerdo.