A un año, ANSES abona asignaciones a más de 320 mil hijos de monotributistas

Paso a paso: cómo consultar en la web

A poco más de un año de vigencia del Decreto N° 593/2016 de abril del año pasado, 206.047 trabajadores monotributistas ya accedieron al cobro de las Asignaciones Familiares por Hijo, Hijo con Discapacidad, Prenatal y Ayuda Escolar Anual. Se trata de quienes se encuentran inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes de las categorías que van desde la "A" a la "K", tienen efectivamente abonados los pagos mensuales con destino a la Seguridad Social y no presentan ninguna incompatibilidad.Al respecto, el Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, señaló: "Con la incorporación de los monotributistas al régimen de Asignaciones Familiares en abril del año pasado, estamos realizando un acto de estricta justicia, ya que son trabajadores que aportan al sistema de la Seguridad Social. Además, fortalecimos el modelo de Seguridad Social de la Argentina, acompañando a la familia de los trabajadores. Para poder llegar a todos a los que les corresponde, es fundamental que los monotributistas tengan actualizados sus datos personales y familiares en la ANSES".Los trabajadores monotributistas de las categorías "I", "J" y "K" tienen derecho únicamente a la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad y a la Asignación Familiar por Ayuda Escolar Anual por Hijo con Discapacidad.Para aquellos que aún no las reciben deben controlar que cuentan con sus datos personales y los de su grupo familiar acreditados correctamente en las bases de la ANSES. La consulta puede hacerse desde www.anses.gob.ar . En el caso de que no estén acreditados, tendrán que dirigirse a una oficina de la ANSES, sin turno previo, con la siguiente documentación:Cabe destacar que para que el organismo previsional deposite el dinero en la cuenta del titular, si es que no tiene asociada una, deberá presentar la constancia de CBU emitida por el banco en la delegación de la ANSES más cercana a su domicilio (donde conste el DNI, número de CBU y apellido y nombre del titular), previa solicitud de turno desde www.anses.gob.ar o el número gratuito 130. En el caso de necesitar modificar la misma podrá hacerlo a través de la sección Mi ANSES de la web.1) Ir a la sección Mi ANSES e ingresar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Si no se cuenta con dicha clave, se la puede generar allí mismo, completando la información y respondiendo 3 preguntas sin necesidad de presentarse personalmente.2) Luego, hacer clic en el ícono de Relaciones Familiares.3) Completar los datos de domicilio particular, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico.4) Revisar si los datos personales y del grupo familiar se encuentran completos, correctos y en estado "acreditado".5) Si los datos están debidamente acreditados, ingresar en la solapa gestión/cambio de boca de pago AAFF. Si desea modificar la boca de pago, pulsar continuar e ingresar el nuevo CBU para recibir el pago.