Nuevo presidente de la UIA dijo ver una "recuperación amarreta" en la economía

Así lo sostuvo en el marco del acto de renovación de

autoridades de la central fabril llevado a cabo en la tradicional

sede ubicada en Capital Federal.



En ese escenario, Adrián Kaufmann Brea, ejecutivo de Arcor,

dejó de liderar la entidad para dar lugar a la llegada del

titular de la empresa General Deheza.



"Estamos viendo una recuperación amarreta", subrayó Acevedo y

destacó: "Más allá de algunos sectores puntuales que tienen

problemas, hay otros que se están recuperando y después de 17

meses estamos viendo una recuperación".



Acevedo, titular de la empresa General Deheza, también se

pronunció respecto de las negociaciones salariales, al sostener

que deben cerrar entre "un 17 y un 20 por ciento", tal como

plantea el Gobierno.



El empresario, de ese modo, sostuvo: "No queremos bajar los

costos a costa de los trabajadores".



"Yo estoy en contra de las grandes devaluaciones que traen

ganadores y perdedores. Esto se puede arreglar con más tiempo y

más esfuerzo, pero no de un día para otro, cambiando las reglas

de juego", puntualizó.



Al referirse al tipo de cambio, señaló que "para alguno puede

estar bien y para otros puede ser bajo o normal".



Horas antes de asumir como presidente, Acevedo había

considerado que el Gobierno estaba "disperso", mientras había

cuestionado la "falta de una mayor coordinación".



Para Acevedo, la industria "necesita un mercado interno fuerte

y una población que pueda consumir".



"Tenemos que mirar hacia adelante porque si no estaremos

realimentando la inflación", analizó al referirse a los reclamos

salariales por encima de las metas de inflación oficiales.



En una ronda de prensa, el empresario enfatizó: "No queremos

una industria sin importación y queremos un comercio inteligente,

pero no podemos seguir subsidiando importaciones porque ahí

tenemos un problema como cualquier país del mundo, hoy nadie abre

sus fronteras totalmente".



El dirigente empresario se mostró preocupado por la situación

política de Brasil, al argumentar que "mucho de economía

argentina va a ese mercado".



"Sería bueno que la Argentina lograra vender más a otros

mercados y no sea dependiente de Brasil", recomendó y alertó que

ese país "estaba aportando a la recuperación y ahora la

preocupación es que su crisis política demore el crecimiento

económico en nuestro país".



Según su entender, el problema del tipo de cambio "se arregla

con competitividad", por lo cual puso énfasis en la suba del

costo de vida al evaluar que "es muy importante volver a tener

una inflación normal".



Al referirse a China, alertó que la Argentina debe "hacer lo

mismo que Estados Unidos y la Comunidad Europea", mientras

sugirió "controlar los precios".



En su primer día como presidente de la central fabril, Acevedo

adelantó que pedirá una entrevista con el presidente Mauricio

Macri.



El aceitero subrayó que su gestión apostará "al diálogo con

todos los sectores" para lograr "una Argentina inclusiva e

integrada social y geográficamente".

NA.