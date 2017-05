Fracasó la paritaria y los metalúrgicos harán paros rotativos de 30 minutos

Caló criticó que los empresarios "mantuvieron la misma oferta de la última reunión, de un 22% de aumento", por lo cual este jueves y viernes los metalúrgicos realizar n paros de media hora cada 60 minutos trabajados.



"Lamentablemente, tuvimos paciencia, pero los empresarios mantienen la oferta de la última reunión, por lo cual pondremos en marcha el plan de lucha", advirtió el sindicalista frente a cientos de trabajadores de la UOM que se movilizaron a las puertas de la sede del Ministerio de Trabajo, en Callao 114 de Capital Federal.



Adelantó, además, que el sindicato realizar la semana próxima un plenario de delegados nacionales en el que decidir n los pasos a seguir y subrayó que "no se descarta la posibilidad de impulsar un paro de 24 horas con una movilización a la Plaza de Mayo".



Los representantes del sindicato aclararon que el Ministerio de Trabajo no puede dictar una nueva conciliación obligatoria porque ya utilizó esa herramienta dos veces consecutivas.



El gremio reclama un aumento del 30 por ciento, lo cual significa una diferencia de diez puntos con relación a la pauta paritaria promovida por el Gobierno.



La UOM, que no logró sellar un bono de fin de año, asegura que con esa suba se podrá garantizar que los trabajadores metalúrgicos de los escalafones m s bajos lleguen a un salario de 13.000 pesos y no queden por debajo la línea de la pobreza.