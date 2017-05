Tambero que perdió vacas en el barro: "Es muy triste, no hay forma de ayudarlas"

Economía Impactante video muestra cómo vacas y terneros mueren empantanados en el barro

Sin soluciones

Adiós al tambo

El productor Leandro Testoni es el autor de un video que se viralizó en las últimas horas y que reprodujo Agrovoz, que muestra un campo en la zona de Serrano, al sur de Córdoba, en el que fallecieron gran cantidad de vacas mientras que otras están a punto de perecer al no poder escapar del barro.En diálogo con Radio Río Cuarto, Tessone explicó que, en todos los años que lleva trabajando en ese campo, "jamás pasó una cosa así", y ante la falta de respuestas, decidió mostrar las consecuencias de las inundaciones.Según Tessone, fue caminando hasta donde están los animales porque es la única forma de acercarse."No se puede llegar con un tractor, es muy triste todo. Lamentablemente los tuve que abandonar. Las vacas y los terneros se caen y prácticamente quedan pegados en el barro, quizás la gente pueda pensar 'cómo no los ayuda', da mucha impotencia, pero no se puede hacer nada", se lamentó.El productor mencionó que, a raíz de esta situación, no tuvo otra alternativa que cerrar el tambo, ante la imposibilidad de llegar por las continuas lluvias e inundaciones."Los caminos rurales tienen más de 100 años y no soportan las lluvias. Es increíble no poder llegar al campo. Tuve que cerrar porque no podíamos seguir. Y como me pasa a mí, le pasa a mucha gente, hice este video para que se sepa lo que sufrimos. Se fue todo de las manos", concluyó. Fuente: (La Voz).-