Los graves efectos del cambio climático sobre la producción agropecuaria

Cambio climático

Internacionales Las inundaciones se duplicarán en los próximos años y regiones desaparecerán

Campaña 2016/17

Para el director científico de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), José Luis Aiello, el cambio climático ya es una realidad ineludible y tendrá consecuencias inevitables en la producción agropecuaria.Uno de los efectos más directos será que el escenario esté dominado por más fenómenos "Niños" que "Niñas", lo que supone para Argentina niveles de lluvias por encima del promedio histórico.Así lo manifestó Aiello en una entrevista difundida por la GEA, en la que da sus pronósticos sobre lo que sucederá con el clima a corto y largo plazo, a la vez que recomienda a los productores tomar seguros de riesgo.Según Aiello, las inestabilidades que se vienen observando, reflejadas por ejemplo en un año "técnicamente" Niña pero que tuvo igualmente lluvias por encima de lo normal en la zona núcleo, están directamente relacionadas con el cambio climático."Por eso es tan importante incorporar esas anomalías atmosféricas que se traducen en lluvias intensas. Pero ojo, también pueden dejar como saldo periodos secos muy fuertes y pulsos pronunciados de temperatura. Será parte del sistema de producción en adelante", remarcó.Y añadió: "Esta influencia continuará, sin lugar a dudas. Los constituyentes atmosféricos, que alteran el balance radiactivo de la atmósfera y son causantes de sus cambios, seguirán activos; aun aun cuando el hombre no inyecte más contaminantes durante las próximas décadas. El efecto va a seguir operando sobre las temperaturas de los mares".Bajo esta perspectiva, "los Niños serán más frecuentes que las Niñas durante el presente siglo", indicó Aiello.Para el ciclo que está comenzando con la siembra de trigo, Aiello sostuvo que "si las lluvias son normales, no tendremos grandes problemas, pero la situación de la que se parte es difícil"."No perdamos de vista que entramos a un invierno con altas condiciones de humedad edáfica y el periodo invernal es donde se producen las menores evapotranspiraciones. Evidentemente hay muchos lotes encharcados donde no se podrá sembrar", evaluó.En cuanto a qué fenómeno tendrá mayor incidencia, dijo que "los modelos de pronóstico climático están mostrando un Niño de baja intensidad para la campaña 2017/2018", en coincidencia con lo señalado recientemente por la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA).Por eso, recomendó a los productores que "tomen información seria acerca de las posibilidades científicas en el tratamiento del clima dado que hay muchas cosas que se dicen y no son ciertas" y que contraten seguros climáticos. "Con esta inestabilidad, hay que tomar precauciones", sentenció. Fuente: (La Voz).-