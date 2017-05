Reducen aranceles externos para los ensambladores de motos

En busca de reactivar el mercado de la fabricación de motos, el Gobierno sumará mañana al sector a los denominados acuerdos de competitividad.



Pero esta vez, a diferencia de lo que sucedió con otros sectores como el petrolero en Vaca Muerta o el del sector de la construcción, el eje estaría puesto en modificaciones de corte arancelarios.



Mediante un comunicado, el Ministerio de la Producción explicó que en el acuerdo figuran metas de producción y de mejora en la integración de piezas locales para los próximos cuatro años, que impactará en la generación de empleo en el sector. "Esto representa una gran oportunidad de desarrollo para la industria", precisó la cartera.



Fuentes oficiales dijeron que en principio "se eliminan las Licencias No Automáticas (LNA) y estableciendo un margen de preferencia arancelario para favorecer la producción local y fomentar la competencia"



Respecto a la preferencia arancelaria, desde el sector privado adelantaron que el nuevo modelo incluye bajar 15 puntos. "Hasta ahora teníamos 35% para todo lo que llegaba ensamblado, con este acuerdo bajará a 10% para la que viene desarmado por abajo de 250 cc, lo que representa a más del 90% de lo que se comercializa en el país. Además, en los modelos de más de 250 cc que no importaba como llegaba ya que siempre pagaban el 35%, en el borrador del acuerdo que nos acercaron queda establecido que baja al 20% si se ensamblan en el país", explicó a El Cronista un hombre fuerte de la industria.



A cambio, el sector privado trabajará en un modelo exportador, algo que todavía es relativamente bajo en las marcas que ensamblan y fabrican.



Pero esto sería el primer capítulo del acuerdo. "En una segunda etapa vamos a ir avanzando hacia un esquema de integración inteligente de partes locales", agregó la fuente.



Los privados consultados se ilusionan con que en esta segunda etapa aparezca un modelo de financiación exclusiva para el sector para fortalecer su presencia en el mercado de la movilidad urbana.



Aunque en principio no estaría confirmado y lo central de la segunda fase estará en la integración local, fomento exportaciones, optimización del marco regulatorio



El mercado de las motos está en franca expansión desde hace unos años. En especial en el interior, donde las tarifas del transporte público son más costosas que en la Ciudad de Buenos Aires. Según el último informe de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam), en abril se patentaron 48.536 unidades, con una suba del 27,4% en relación a igual mes de 2016 y una baja del 25,4% en comparación con marzo de 2017. Entre enero y abril de este año se registraron 225.677 motos patentadas, reflejando un crecimiento del 45% en comparación con el mismo período del año anterior.



El informe brindado por la Cámara también reveló que el 92% de los motovehículos patentados durante abril fueron fabricados en el país. En lo que va del año, se patentaron 206.849 motovehículos nacionales, un 48% más que en el mismo período de 2016.