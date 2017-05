La producción de las Pymes industriales bajó 3,8% en abril

Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la producción de las pymes industriales cayó 3,8% interanual en abril, con un comportamiento dispar de los sectores, y retrocedió 1,2% ante marzo.



Las ramas que mostraron mejoras en abril en la comparación anual fueron Material de Transporte (22,5%), y Alimentos y bebidas (6,5%).



En cambio, siguieron en descenso muy fuerte Papel, cartón, edición e impresión (-12,3%), Calzado y marroquinería (-14,6%), Minerales no metálicos (-15,5%), Productos de metal, maquinaria y equipo (-12,5%), y Productos de caucho y plástico (-9,8%).



"La crisis en Brasil no ayuda y el mercado interno que sigue apagado tampoco", señaló el presidente de CAME, Fabián Tarrío.



"Como dato positivo sólo 16% de las industrias espera que la producción siga cayendo en los próximos meses y el 49% tiene planeado realizar nuevas inversiones o está evaluando la posibilidad", agregó.



El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) alcanzó un valor de 87,4 puntos en el mes y acumula una caída de 3,4% anual en el primer cuatrimestre del 2017, según los datos que surgen de la Encuesta Mensual Industrial realizada por CAME.



Por otra parte, creció la cantidad de industrias con planes de inversión para el año: si en marzo sólo el 18% tenían proyectos para invertir, en abril eran el 31%, y otro 18% lo está evaluando.



Asimismo, la encuesta constató una mejora de las expectativas: el 40% de las empresas cree que la producción de su empresa aumentará en los próximos meses (29% en marzo), mientras otro 44% cree que se mantendrá estable (54% en marzo), y un 16% espera que continúe en descenso (17% en marzo).