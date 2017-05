Productores agropecuarios podrán comprar insumos y máquinas a través de internet

Los, y hasta pagarlas en cuotas, del mismo modo que se hace para adquirir un teléfono celular, un electrodoméstico o indumentaria, a partir de la aparición de la primera plataforma de comercio electrónico de la región especialmente pensada para el sector."El campo ya está inmerso en la tecnología y cada vez más. No solamente a nivel operaciones comerciales, sino también en la actividad productiva, con la agricultura de precisión, maquinarias con piloto automático, ubicación satelital, y el empleo de drones", destacó a, Sergio Asís, director y cofundador de Mercosur.com, la primera plataforma de comercio electrónico latinoamericana especialmente diseñada para el agro., desde semillas hasta maquinaria agrícola, pasando por agroquímicos y piezas para máquinas,y en él se pueden hacer compras con tarjetas de crédito a través de Mercado Pago,Asís remarcó que "en el campo hay una creciente tendencia al empleo del comercio electrónico y la tecnologización", y estimó que "en un futuro, el agro puede estar haciendo sus operaciones 100% en línea".Por su parte, el presidente de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, Javier Buján, indicó aque "el camino es indudablemente ir hacia la digitalización de los negocios", y puntualizó que "los mercados en el mundo ya prácticamente son todos electrónicos"."En Argentina estamos camino a eso, todavía no está resuelto, pero la posible unión entre el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba) y el de futuros de Rosario, Rofex, para conformar una plataforma unificada, le dará mayor dinamismo y transparencia a la actividad", afirmó Buján.En la actualidad, hay algunos sitios de internet, como Agrofy, Agrofans y Agroads, que promocionan la venta de productos agropecuarios, pero funcionan como publicaciones de avisos clasificados y no es posible concretar la operación a tavés de ellos, sino generar un contacto para que posteriormente comprador y vendedor realicen la transacción."Actualmente el comercio electrónico en el agro está en una etapa inicial. Somos el primer sitio íntegramente transaccional de la Argentina", explicó Asís, quien señaló que "lo que existen son publicaciones de agroventa, productos ofrecidos en forma de avisos clasificados, pero que no se transaccionan 100% en línea".En cambio destacó queEl empresario remarcó que Mercosur.com hizo "una alianza con el Ieral (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana) de la Fundación Mediterránea para la creación de un índice de precios agrícolas y también con la Cámara Mediterránea del Comercio Electrónico, para promocionar la actividad entre los productores y las empresas".Además destacó que "con las bolsas de Cereales de Córdoba y de Buenos Aires hay una muy buena relación y vamos en camino a cerrar alianzas también con ellas"., señaló Asís.Por su parte, Buján coincidió con que "el camino es ése, el de la digitalización", pero subrayó que "es preciso garantizar la seguridad de lo que en estas plataformas se ofrece, desde las semillas hasta la maquinaria agrícola"."Hay que garantizar determinadas condiciones, porque una semilla no es un tema menor, y si está adulterada o no es verdad lo que al productor le dijeron cuando se la vendieron, significa perder una cosecha", alertó el dirigente, quien de todos modos consideró que "en la medida que la seguridad de quien está autorizado a publicar esté cuidada, el comercio electrónico es lo que se viene en el agro".