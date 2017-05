Revelan modesto aumento de las exportaciones en el año

En el análisis semanal de la coyuntura que brindó el economista

Juan Francisco Campodónico, cConsignó que "en el primer

cuatrimestre de 2017, sin computar combustibles, el valor en

dólares de las exportaciones aumentó 1,4% interanual y el de las

importaciones lo hizo un 8,7 por ciento".



De esa manera, analizó, se dio "continuidad a las señales de

mejora del nivel de actividad, por las mayores compras de insumos

y bienes de capital importados y el aumento de exportaciones

industriales".



"Los datos hasta abril marcan un déficit comercial de US$ 1,3

mil millones para el primer cuatrimestre y extrapolan un saldo

negativo de US$ 4,6 mil millones para todo el año", sostuvo en el

informe.



Aclaró que "si bien el saldo cambió de signo, esta composición

de fuertes importaciones no deja de ser saludable, debido al

repunte (desde marzo) de los Bienes Intermedios (15,8%) y Bienes

de Capital (34,6%)".



"El saldo de la balanza energética fue deficitario en US$ 628

millones en el primer cuatrimestre y el acumulado de los últimos

doce meses es de US$ 3 mil millones, desde US$ 4 mil millones en

igual período del año anterior", indicó Campodónico.



En su análisis señaló que el Intercambio Comercial Argentino

que publica el INDEC arrojó un déficit de 1.308 millones de

dólares para el primer cuatrimestre del año, que compara con el

rojo de US$ 41 millones para el mismo período de 2016, "mostrando

buenas señales de mejoras en el nivel de actividad".



Esto se explica ya que, en particular, las exportaciones sin

combustibles anotaron 3,9% interanual, mientras que las

importaciones sin combustibles lo hicieron a un ritmo

bastante superior (+10,1% interanual).



Al comparar los distintos rubros respecto del mismo

cuatrimestre del año anterior, los guarismos muestran

comportamientos heterogéneos en materia del comercio exterior: los

que caen de manera interanual son los Productos Primarios para las

ventas al exterior (-5,1%), y Piezas y Accesorios (-4%) para las

compras.



Por otro lado, muchos rubros crecen, como las Manufacturas de

Origen Agropecuario (1,5%) e Industriales (7,3%) para las

exportaciones y los Bienes de Capital (15,8%), Intermedios

(1,4%), de Consumo (16,7%) y Vehículos Automotores (40,2%) para

las importaciones.



"Cabe destacar que el repunte de las compras de Bienes de

Capital e Intermedios iniciado en marzo y profundizado en abril es

un buen indicador de recuperación de la actividad económica",

dijo.



Aclaró que "estas variables, no se pueden hacer demasiadas

inferencias debido a lo distorsionado que fueron las cifras del

primer cuatrimestre del año pasado, dado que hubieron

exportaciones por encima de lo normal (se habían

demorado las del último trimestre de 2015) e importaciones por

debajo (se habían adelantado), producto del levantamiento del cepo

cambiario".



Explicó que "ahora bien, con cuatro meses transcurridos, se

puede hacer el ejercicio de extrapolar el resultado del período

como porcentaje del total anual, tomando como referencia lo

ocurrido en los últimos 13 años".



"Haciendo esto, las exportaciones se ubicarían en 2017 en

alrededor de 58,9 mil millones de dólares (+2,2%) y las

importaciones en US$ 63,5 mil millones (+14%), finalizando el año

con una balanza comercial deficitaria (US$ 4,6 mil millones)",

señaló.



Por lo tanto, en los datos de abril se observa que los precios

de las importaciones crecen más que el de las exportaciones (7,7%

y 5,8% respectivamente), por lo cual, "habrá que seguir

monitoreando de cerca estas variables en los meses subsiguientes

debido a su relevancia para el sector externo y el nivel de

actividad", recomendó el especialista de la Fundación

Mediterránea.

NA