"El que pide devaluación en el fondo está pidiendo caída del salario"

El presidente del Banco Nación expresó hoy que no cree que el dólar siga bajando y se definió como "defensor del tipo de cambio flotante".

"No descansemos siempre en el tipo de cambio, dado que el que pide una devaluación en el fondo está pidiendo una caída del salario", argumentó Javier González Fraga en declaraciones a Radio Mitre.



"Siempre defendí el tipo de cambio flotante, cuando por un problema en Brasil se devaluó 7%, y se perdió en horas lo que habían apostado en dos meses en las Lebacs", explicó.



"No creo que el dólar siga bajando", afirmó el titular de Banco Nación, luego de que la divisa haya mostrado esta semana una tendencia a la baja y acotó que el "tipo de cambio es un tema delicado".



González Fraga enfatizó que desde la administración de la entidad bancaria "no queremos hacer las cosas mal para que haya huída de capitales".



Agregó que, de "hacer las cosas bien, van a venir capitales del exterior; tanto el sector público como privado van a querer endeudarse en el exterior; va a haber un retorno por el blanqueo".



"Esta es una política de corto plazo para bajar la inflación", argumentó y remarcó que "si no bajamos la inflación abajo del 1% antes de fin de año, no va a haber inversión privada".



"La economía está arrancando a distintos ritmos en distintos lugares, al alejarse 100 kilómetros de Buenos Aires, ciertos sectores han arrancado, como la minería, o el caso de Vaca Muerta", puntualizó.



"Queremos crecer impulsando el consumo a través de la inversión, publica y privada", manifestó el presidente de la entidad bancaria y explicó que por esa razón "hay que revisar los paradigmas donde estimular el consumo era a través de darle a la maquinita".



"Hemos elegido el camino en el medio, se ha logrado preservar el salario real que cayó 4% ó 5%, ha habido una devaluación moderada, pero este es el camino para volver a crecer, para el segundo semestre vamos a tener tasas de crecimiento superior al 2% y tasas de inflación menores al 1%", sostuvo González Fraga.



El titular de Banco Nación sostuvo que "no siempre hay que estar atrás de los patrones de productividad, sino de producir barato y tener resultados positivos".



"Toda nuestra actividad agroindustrial merece un análisis de fondo para generar inversiones que aumenten la competitividad", enfatizó el funcionario.



En relación a los créditos hipotecarios explicó que "tienen que ser más accesibles" y precisó que uno de los conceptos que deben de tenerse en cuenta en el momento de otorgar un préstamo es el esfuerzo.