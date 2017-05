Indican que "se acelera producción de gas y petróleo no convencional" en el país

Los datos del reporte señalaron que durante el primer trimestre

de 2017 se perforaron en el país 66 pozos en reservorios no

convencionales, 24 menos que en el mismo período de 2016.

"Cayeron tanto la perforación al tight como al shale (15 y 4

pozos menos, respectivamente), sin embargo, gracias en parte al

aumento de la participación de pozos horizontales, la producción

de gas no convencional subió en marzo un 26% interanual, mientras

que el volumen de petróleo no convencional registró un alza del

40% en el mismo mes", señaló el análisis.



En tanto, se explicó que el desarrollo de pozos horizontales y

mejoras en la productividad de pozos existentes llevaron a

aumentos significativos en los volúmenes de producción de gas y

petróleo no convencional durante el primer trimestre del año, pese

a la caída de nuevas perforaciones.

El reporte trimestral "Hidrocarburos No Convencionales en

Argentina" dado a conocer por la Universidad Austral es elaborado

desde la empresa de servicios de consultoría para la industria

energética HUB ENERGA por los profesores de la Diplomatura en la

Industria de Petróleo y Gas de la Facultad de Ingeniería, Roberto

Carnicer y Luciano Codeseira.

"Se vislumbra claramente una curva de aprendizaje importante,

ya que los pozos horizontales, con sus largos tramos laterales y

mayor cantidad de fracturas, son más significativamente más

productivos que losverticales", afirmó sobre los datos expuestos

en el informe, Codeseira y dijo que se ve "un síntoma de cambio en

la industria".



La producción de shale gas alcanzó los 5,65 MMm3d en

marzo de 2017 representando el 4,6% del total de gas natural

producido en el país y el 7,9% del total de la cuenca neuquina.

El volumen alcanzado implicó una mejora de 31% contra marzo de

2016.



La producción de tight gas alcanzó los 23,3 MMm3d en

marzo de 2017, el 19% del total de gas natural producido en el

país y el 32,5% del total de la cuenca neuquina.



El volumen alcanzado significó una suba del 25% frente a marzo

de 2016.



En total la producción de gas no convencional en marzo

alcanzó el 23,6% de todo el gas natural producido en el país: Se

trata de una mejora del 26% contra marzo de 2016.



Por su parte, la producción de petróleo no convencional en

marzo de 2017 fue de 195,9 mil m3, 40% más que en el mismo mes de

2016; representó el 19,3% del output de la cuenca y el 8,1% del

país.

