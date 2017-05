Las reservas del BCRA cayeron u$s 899 millones

La baja en los activos del BCRA respondió en parte a la cancelación de una deuda con el Club de París por u$s 300 millones, informó la autoridad monetaria a través de un comunicado.



Además, "se realizaron pagos de servicios a organismos internacionales por u$s 3 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por u$s 6 millones", completó.



Para encontrar un menor nivel de reservas al actual debemos remontarnos al 25 de enero pasado, cuando los activos del Central se ubicaban en los u$s 39.883,7 millones.



La caída diaria no fue mayor gracias a que "la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto positivo de u$s 80 millones".



En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación al igual que en las últimas jornadas, después de haber comprado en las primeras semanas del mes unos u$s 1.100 millones.