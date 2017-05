Arcor advirtió que es falso un mensaje viralizado sobre sus productos

Un mensaje difundido en redes indicaba que los productos de la marca tenían salmonella. La empresa salió a negarlo categóricamente.



"En relación a un mensaje que está circulando en redes sociales que insta a no comprar productos Arcor debido a que presentarían la bacteria Salmonella (propia de los huevos, insumo que no se utiliza en los procesos de dichos productos) queremos llevarle tranquilidad a todos nuestros consumidores", dice el texto.



"Se trata de un mensaje totalmente falso que no responde a ninguna información del Ministerio de Salud. Ante cualquier consulta llamar al Servicio de Atención al Consumidor de Arcor 0800 333 3033", concluye.





Fuente: La Voz del Interior.