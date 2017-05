El bitcoin bate récords, llegó a los u$s 2800 y duplica al valor del oro

El bitcoin sigue siendo uno de los activos financieros más dinámicos a escala mundial. Ayer, la moneda virtual llegó a valer US$ 2800, valor con el que marcó un nuevo récord histórico.Si bien sobre el final de la jornada perdió algo de terreno, el bitcoin es una moneda que no detiene su alza global. Con el incremento en su valor de ayer, la 27° suba en los últimos 30 días, ya acumula una suba del 141% en lo que va de 2017 y duplica con su cotización al valor del oro.En las primeras horas de hoy, el bitcoin cotizaba en US$ 2389.La evolución del valor de esta criptomoneda, creada en 2009, marca una aceleración en el primer cuatrimestre de este año. Seis meses atrás, el bitcoin cotizaba a US$ 700 por unidad, pero luego comenzó su escalada que lo llevó a los US$ 1197 a comienzos de enero, fecha en la cual igualó al oro.Antes de alcanzar esa marca, el bitcoin había llegado a su mayor valor en 2013, cuando había llegado a US$ 1163 por unidad. Sin embargo, poco después se desplomó hasta los US$ 400 al declararse en quiebra Tokyo Mt Gox, el mayor operador de bitcoins entonces.Hoy, alrededor del 90% de las operaciones de compra y venta de bitcoin se concentran en China. Esta criptomoneda, que tiene existencia virtual y no cuenta con el respaldo de ningún banco central o autoridad monetaria, permite a sus inversores realizar transacciones evitando regulaciones imperantes en el sistema financiero.