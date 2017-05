Hubo ataques contra silos bolsa en Córdoba y Santiago del Estero

Foto: Pérdida

Santiago del Estero

Ataques contra silos bolsa registrados en las últimas horas en el sur de Córdoba y Santiago del Estero, reavivaron el temor entre los productores agropecuarios de que se vuelvan a vivir hechos vandálicos de este tipo en otras zonas del país, en plena época de cosecha gruesa, publicóSegún relató a Agrovoz el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Gabriel De Raedemaeker, en Adelia María (Córdoba) los delincuentes destruyeron 14 silos bolsa que almacenaban maíz.El hecho ocurrió en el establecimiento El Cautivo, ubicado 10 kilómetros al norte de esa localidad del departamento Río Cuarto.h5>Según el dirigente ruralista, este ataque significa una pérdida aproximada de 2.500 toneladas del cereal, que a valor de mercado actual significan más de seis millones de pesos."Es maíz que no había podido ser cargado por la intransitabilidad de los caminos; ese campo está en una zona con problemas de inundaciones. Están abiertas las bolsas de punta a punta", subrayó De Raedemaeker.Y agregó: "Claramente, no hubo intenciones de robo sino de daño, porque a esos granos no hay forma de sacarlos por el mal estado de los caminos".Otro aspecto subrayado por el titular de Cartez es que, en esta oportunidad, los delincuentes no dejaron ninguna marca o "sello", como sí había ocurrido en casos anteriores.Paralelamente, Sebastián Gavalda, de la firma Global Tecnos, especializada en conocimiento para el agro, difundió a través de twitter ataques en la localidad de Bandera, Santiago del Estero."Linda gente en el NEA", señaló Gavaldá. En uno de los silos, dejaron la leyenda "paguen flete corto", lo que automáticamente generó la asociación del ataque a un grupo de transportistas.