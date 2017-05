Se sumarían una docena de supermercados orientales a los 16 ya instalados

Las estadísticas

El diálogo con Piaggio

Durante 2016 fue uno de los grandes debates entre los almaceneros y los concejales. Aunque se lograron frenar las habilitaciones por 180 días, el lapso caducó y ahora existen seis trámites para abrir nuevos supermercados.conversó con Hipólito Leuze, presidente del Centro de Almaceneros, quien informó que se reunieron con los ediles Araceli Traba y Pablo Echandi del bloque Cambiemos. Dijeron que habían convocado a todos los bloques, pero que los demás no se hicieron presentes.Adelantó que "en el Concejo están estudiando una ley que está siendo aplicada en la Provincia de Buenos Aires para regular el comercio". Esta norma podría ser tomada como referencia para dar respuesta a las demandas de los almaceneros.Según los datos que manejan en el Centro de Almaceneros, Gualeguaychú cuenta actualmente con 16 supermercados chinos, pero "se han hecho presentaciones para 12 supermercados más para el año que viene. Serían 28 en total", dijo Leuze aEn este punto detalló que son seis supermercados a la espera de ser habilitados y otros seis terrenos que habrían sido comprados para la construcción de nuevos comercios.Respecto al impacto económico en los almacenes, opinó que "hay negocios que ya han cerrado por estar cerca de esos supermercados. Hoy el consumo no es demasiado extensivo hacia los almacenes. Estos supermercados captaron mucha clientela".Además se refirió a los precios que manejan estos grandes comercios. Dijo que no sabe cómo hacen para lograr esos números que los almacenes no consiguen "ni de costo".Desde el Centro de Almaceneros indicaron que ya le enviaron una nota al intendente, Martín Piaggio para reunirse y dialogar sobre la problemática de los almaceneros.Además, convocaron a todos los comerciantes a reunirse el martes a las 10.30 en la Plaza Urquiza para avanzar "en la defensa de sus fuentes de trabajo".