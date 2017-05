Dujovne defendió al Banco Central y destacó los créditos hipotecarios

El ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, habló de los desafíos económicos que enfrenta el Gobierno, con especial énfasis en la inflación, con un Banco Central (BCRA) que tiene como meta reducir la inflación a un 17 por ciento para final de año.



En diálogo con TN, el ministro defendió la gestión adelantada por el BCRA y dijo que así no llegue a lograrse la meta del 17 por ciento de inflación a fin de año, "lo importante es persistir en el método" utilizado.



"El Banco Central está haciendo todo lo posible por llegar al 17 por ciento, lo que importa es el método y la insistencia, porque hace las cosas de manera confiable. Lo que importa es que persista en el método, que es el que usaron todos los países que bajaron la inflación", indicó Dujovne.





En ese sentido, el ministro ejemplificó que hoy el Central "cuida" a los ahorristas argentinos cuando puede asegurar que las inversiones en pesos le van a arrojar una ganancia que le gana a la inflación.



Así, consultado por una reactivación del consumo que no parece concretarse, dijo: "Durante la etapa anterior [por la gestión kirchnerista]mucha gente se refirió al consumo por la inflación y las tasas de interés, por la imposibilidad de adquirir divisas y de proteger sus ahorros. Entonces la única manera de salvarse de la licuación era el consumo".





"Hoy se han multiplicado por más de diez veces los préstamos hipotecarios. Una familia que aplica por supuesto tiene que restringirse de algunos consumos porque está pagando su propiedad (...) Entendemos también que hay mucha gente que no llega a fin de mes, pero el Gobierno tiene una batería de medidas aceitadas a esa situación de la gente que más lo necesita", continuó. "La economía ha arrancado y ha dejado de caer en el tercer trimestre del 2016. En este trimestre creció. Es cierto que la velocidad de la recuperación no es para todos por igual".



"Cuando la Argentina intentó tomar atajos le fue mal", destacó el titular de Hacienda. "En los últimos 40 años la economía solo pudo crecer 4 años seguidos: a principios de los 90 y a principios de los 2000. Los países desarrollados crecieron 10, 20 y 30 años, desterrando así la pobreza. Cuando las empresas invierten y tienen máquinas mejores entonces crecen y le pueden pagar mejor a sus empleados. Ese es el país que soñamos y por el que trabajamos", concluyó.