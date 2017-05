Jujuy incorpor nuevas variedades de frutilla: desarrolla cultivos experimentales

Un plan piloto de ensayo a los fines de investigar y de incorporar nuevas variedades de frutilla a los cultivos en el sur de la provincia de Jujuy, se viene desarrollando con éxito a partir de una iniciativa conjunta entre la Secretaría de Agricultura Familiar, el INTA y la Secretaría de Desarrollo Productivo provincial.



"Vamos a analizar todas las variedades que nos ofrecen los viveros para obtener información del rendimiento, del comportamiento y proporcionar luego la información a los productores frutilleros de Jujuy de los cuales el 80 por ciento son pequeños productores", dijo hoy a Télam Pedro Balderrama integrante del equipo técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar de Jujuy.



El proceso de experimentación que se extenderá hasta diciembre próximo en una finca de Santo Domingo, en la zona del valle de Los Pericos, permitirá "ayudar a determinar el potencial en cuanto a rendimiento y calidad en relación a las diferentes variedades que se producen en la Patagonia", explicó.



El proyecto público-privado, no ocupa más de media hectárea y en la misma ya se han implantado las diferentes variedades de frutilla, principalmente aquellas que son cultivadas hace tiempo y traídas por los viveros del sur. "Se trata de un proyecto nuevo en la provincia", aseguró Balderrama.



El profesional que visitó este martes la parcela demostrativa de la finca Horacio Benedetto, señaló que "la multiplicación de las plantas se las hace en el Sur, Jujuy se dedica a la producción de la fruta, ya que no se puede multiplicar por si sola la planta, por eso se traen los plantines con la genética de Califormia, con horas de frío necesarias, además que proviene de latitudes más altas que las de acá".



Son cinco las variedades con la que están experimentando: "Sabrina", "Merced", "San Andreas", "Camino Real" y "Benicia", de las cuales estas dos últimas junto con "Rubillen" son las que se cultivan en Jujuy.



El equipo técnico de la secretaría de Agricultura Familiar en conjunto a productores de la zona de los pericos, realizan un permanente monitoreo para analizar tiempo de cultivo, crecimiento, cosecha y rinde por planta y variedad.



"Será de gran utilidad para obtener el mejor resultado de los distintos tipos de plantas usados habitualmente por los pequeños productores de la zona", añadió.



Esta iniciativa es considerada un aporte importante para el sector frutillero de Jujuy, por lo que permitirá implementar mejoras en el manejo del cultivo con el fin de sostener y promover una actividad que permite a los agricultores familiares un trabajo de casi todo el año, que no depende de grandes extensiones de tierra, y es generadora de trabajo por su demanda en mano de obra, insumos y tecnología para riego.



Según informó la Secretaría de Agricultura de Jujuy en la provincia se cuenta con un total aproximado de 150 hectáreas con plantaciones de frutilla, de las que el 80 por ciento corresponde a agricultores familiares.



Son más de 100 los productores que año a año van incorporando tecnología al punto de contar hoy con 70 hectáreas con riego por goteo y plantines de diferentes variedades traídas desde el sur del país con origen genético de California, E.E.U.U. y España, produciendo alrededor de 4000 toneladas de fruta por año, que se comercializan principalmente para consumo en fresco tanto en nuestra provincia, Salta, Chaco y Formosa llegando en algunos casos a la provincia de Mendoza y Tucumán.